FEDA respira després que la UE prevegi que pugui mantenir el monopoli de l'electricitat

Andorra la VellaLa primera ronda de l’any per a la negociació d’un acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea ha permès seguir els intercanvis al voltant dels annexos sobre energia, transports i propietat intel·lectual, a més de continuar tancant serrells tècnics de la negociació sobre la lliure circulació de mercaderies. Les delegacions negociadores d’Andorra i de la Unió Europea, encapçalades d’una banda pel secretari d’estat d’Afers Europeus, Landry Riba, i de l’altra per la cap negociadora adjunta, Clara Ganslandt, s’han reunit aquest dimarts al matí en el què ha estat el quart encontre telemàtic des de l’esclat de la pandèmia. Com en les darreres rondes, la situació sanitària impedeix la represa de les negociacions en format presencial i es preveuen rondes virtuals durant tot el primer semestre del 2021.

La reunió ha permès arribar a una entesa en relació al sector de l’electricitat. Així, el sector elèctric andorrà es beneficiaria de vàries excepcions que permetrien, entre d’altres, el manteniment de FEDA com a operador principal. La Unió Europea ha tingut en compte les particularitats del sector elèctric del país, amb un mercat nacional reduït i una dependència important de les importacions d’energia, que limiten l’obertura d’aquest mercat. Igualment s’ha tingut en compte que el model de la xarxa elèctrica actual ha permès garantir l’accés universal i de qualitat a l’electricitat al país i garantir uns preus competitius. Aquestes excepcions quedarien lligades a un mecanisme de seguiment que permetrà valorar-ne el manteniment al llarg del temps.

D’altra banda, els experts andorrans en matèria de transports han debatut alguns capítols concrets de la normativa en aquesta matèria. Pel que fa a l’annex sobre propietat intel·lectual, s’han continuat les converses iniciades al desembre, centrant els intercanvis en la situació particular de la SDADV. En totes dues temàtiques les discussions seguiran en la propera ronda de negociació. La trobada amb la UE s’ha tancat acordant aspectes de caire tècnic sobre les normes d’origen del tabac, que restaven per tancar en la negociació de la lliure circulació de mercaderies.

Com en la ronda del desembre, abans de la sessió de negociació el Govern va compartir la informació enviada a Brussel·les amb els diferents grups parlamentaris signataris de l’acord polític per la negociació de l’acord, en aplicació dels pactes previstos en aquest acord. Així mateix, té previst efectuar en els pròxims dies una reunió de restitució de la ronda de negociació, per compartir els detalls dels avenços. Les delegacions d’Andorra i de la Unió Europea tornaran a seure a la taula de negociació a principis de maig.