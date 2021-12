FEDA tanca l’any amb una advertència: “Necessitem que el consum dels nostres clients baixi el màxim possible. Si no, no arribarem”

EncampFEDA ha celebrat aquest dimarts, de manera telemàtica, el tradicional esmorzar de Nadal amb la premsa del país per fer balanç de la gestió del darrer any i per explicar els projectes que tenen en cartera. De la trobada, la parapública ha volgut transmetre dos missatges: que faran el possible per mantenir almenys durant l’hivern els preus competitius que ofereixen, que es troben entre els més baixos del continent, i que el mercat de l’energia és molt “volàtil” i no poden predir què passarà en un futur immediat, i això inclou el preu que ofereixen als seus clients. Tant el director general, Albert Moles, com la directora general adjunta, Imma Jiménez, han insistit que la transició energètica ha d’anar acompanyada d’un decreixement en el consum, tant d’empreses com de particulars.

FEDA ha recordat aquest dimarts que ha “fet els deures” amb la Unió Europea i ha aconseguit mantenir el monopoli com a únic operador del país en generació i distribució de l’electricitat. Ha donat “suport” a la societat i al teixit empresarial durant aquest 2021 amb ajudes per valor de més de tres milions d’euros. Ha congelat tarifes. I ha començat a desplegar el pla de sostenibilitat, que passa, per exemple, per l’electrificació del parc de vehicles o l’adquisició del 100% de la societat CTRASA.

Tant Moles com Jiménez han explicat que Andorra “té molta dependència energètica”, perquè el país produeix el 20% de l’electricitat que es consumeix. A aquest problema se li suma l’increment de l’electrificació de l’energia, perquè, segons han explicat, tant l’obra nova com la de reformes tendeix a la calefacció elèctrica i això en dispara el consum. També cal afegir que l’electrificació del parc de vehicles del país contribueix a gastar més energia d’aquest tipus. Per tot això, ha apuntat Jiménez: “Hem de buscar solucions alternatives, com les xarxes de calor de Soldeu o d’Andorra la Vella, però també hem de reduir la demanada elèctrica”. La directora adjunta ha insistit: “El rol de FEDA és responsabilitat de tots. És vital apostar per l’estalvi energètic, necessitem que el consum dels nostres clients baixi el màxim possible. Si no, no arribarem”. La parapública s’ha gastat 12 milions d’euros, entre els descomptes aplicats per la covid i el sobrecost per la compra d’energia.

Malgrat l’advertiment, els dos càrrecs directius han repetit que, de moment, no tenen previst tocar les tarifes que s’estan pagant. “Tenim un increment desmesurat dels preus de l’energia perquè estem en un entorn molt volàtil i on les coses canvien i ho fan molt ràpid, i això afecta els preus de l’energia”. Entre la producció pròpia, que és un 20% del total, i un altre percentatge que correspon a preus garantits per als propers anys sobre l’energia que s’importa de França i Espanya, fa que el 65% del cost de l’energia que s’importa estigui exposat als mercats. Des de la parapública esperen poder mantenir els preus competitius fins que baixi la demanda quan passi el fred. Però insisteixen que cal un canvi d’hàbits en el consum.

També apunten al desenvolupament dels projectes que tenen engegats i que corresponen a una transició energètica que es proveeixi d’energies renovables. La construcció de la línia d’alta tensió d’Encamp a Grau Roig, l’entrada en funcionament del parc solar a Grau Roig, la posada en funcionament de la primera fase de la xarxa calor fred d’Escaldes-Engordany, el desenvolupament de la segona fase de la xarxa de calor a Andorra la Vella, la materialització de l’adquisició del 100% de CTRASA, l’inici del projecte del parc eòlic al pic de Maià i la continuïtat de l’ETR de la Gonarda haurien de contribuir a restar dependència de l’exterior.

“Esperem que entre els projectes, la capacitat de fer que tenim i l’estalvi que tothom pugui fer a casa seva, l’impacte de cara a la societat i les empreses sigui el mínim possible”, ha valorat Moles, per a qui “tot dependrà de com vagin els costs i de com es desenvolupin els projectes”. Pel què fa al mercat de preus de l’energia, el dirigent ha explicat que els convenis signats a llarg termini per assegurat l’estabilitat d’un percentatge del preu de l’electricitat que s’importa, els dona marge per tornar a negociar nous contractes sense pressa. “Podem anar jugant amb les durades, els contractes i les quantitats”, ha dit.

En resum, mantenir, com a mínim durant l’hivern, els preus baixos, però sense capacitat per predir si això es podrà allargar gaire. “La part d’estabilitat la tindrem perquè els contractes encara tenen recorregut. Però no hi ha manera de saber què passarà. La visió que tenim és que el problema és d’aquest hivern. No té perquè anar a pitjor”, ha augurat Moles.