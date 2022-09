Filloy no contempla ampliar la cobertura del transport públic gratuït pels temporers d'hivern

Andorra la VellaCarineMontaner, la consellera general no adscrita, va demanar ahir al Consell General si seria possible incloure els temporers d'hivern al pla de transport públic gratuït que va començar a aplicar-se el juliol. El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, va contestar-li que, de moment no seria així. Segons va explicar, els temporers no queden desemparats perquè ara poden pagar tarifes molt reduïdes d'un euro al dia amb viatges il·limitats, segons informa RTVA. Tot i això, no va tancar la porta a què en el futur s'ampliés la cobertura de la gratuïtat del transport públic.