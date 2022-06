Filloy sobre el registre de la propietat: "Només ens diu qui és el titular i això no aporta solucions"

OrdinoEl ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha refermat, una vegada, la necessitat de disposar d'una base de dades on figurin tots els contractes de lloguer al país per poder dur a terme polítiques d'habitatge eficients. Ho ha fet aquest divendres en el marc de la presentació d'una prova pilot al Coll d'Ordino per reduir la sinistralitat, on ha detallat que el banc d'informació contractual permetrà saber la tipologia d'immobles arrendats.

"Podrem saber on són, quantes habitacions tenen, l'antiguitat de la finca, el termini del lloguer", ha indicat, tot exposant que amb aquesta informació serà possible plantejar i executar polítiques d'habitatges que ajudin a resoldre la situació actual. En aquest sentit, i qüestionat sobre la possibilitat de crear un registre de la propietat dels habitatges, el ministre ha assenyalat que no tindria rellevància, ja que "no ens dona una informació, només ens diu qui és el titular i això no aporta solucions".

En referència a la demanda realitzada des de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) perquè el Govern deixi d'intervenir en el mercat immobiliari, Filloy ha defensat que la prioritat de l'executiu és "protegir a les persones i les famílies" que es troben en situació de lloguer davant la circumstància que es viu avui dia. "Tothom coneix com està la situació i el mercat, no ens hem d'inventar la tensió que hi ha al mercat de l'habitatge perquè és palesa", ha dit.

Tanmateix, tot i que actualment accions com la congelació dels lloguers són necessàries, el ministre ha acceptat que aquestes no es poden allargar durant un temps indefinit perquè tindrien un efecte no desitjat i ho ha exemplificat amb la flexibilització de la pròrroga a la dels contractes congelats des del 2019, els quals, si s'arriba a un acord entre el propietari i llogater, es poden incrementar fins a un 10% mentre se signi un altre contracte d'arrendament per un període de cinc anys.

A més, el titular de la cartera d'Habitatge també ha destacat la feina que s'està duent a terme des de l'Institut de l'Habitatge i la Comissió Nacional, que treballen per trobar fórmules perquè cada vegada sigui més fàcil aportar producte al mercat, tot recordant que la problemàtica rau en l'oferta i demanda. "Hi ha molta més demanda que oferta, motiu pel qual hem d'incentivar polítiques d'habitatge per treure nou producte al mercat, però no podem oblidar la protecció d'aquells que avui dia estan en un mercat de lloguer i pateixen d'una tensió que en un moment de perillositat se'ls podria incrementar el preu de manera desmesurada", ha apuntat.