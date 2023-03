Les finals de la Copa del Món d'esquí omplen els hotels del Tarter i Soldeu

Andorra la VellaL’ocupació hotelera frega el 100% gràcies a l’afluència de persones provocada per les finals de la Copa del Món d’esquí, segons informa RTVA. L’esdeveniment mobilitza milers de persones, siguin turistes o personal de competició. A més, cal tenir en compte que hi ha hotels que acullen i cedeixen espais per a la competició. De fet, les dades d’ocupació es troben per sobre de les finals del 2019.