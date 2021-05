La capacitat de finançament internacional va superar els 507 milions d'euros l'any passat, un 18% del PIB

Andorra la VellaEl secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i el director del departament d'Estadística, Joan Soler, han presentat aquest divendres per primera vegada a Andorra els resultats de la Balança de Pagaments (BP) de l'any 2019, un càlcul que segueix els principis establerts en el sisè Manual de la Balança de Pagaments i Posició d'Inversió Internacional (PII) del Fons Monetari Internacional (FMI), en el qual s'interpreten els fluxos de mercaderies, serveis o rendiments d'inversions, entre d'altres. Així, els resultats mostren com el Principat va disposar d'una capacitat de finançament internacional durant el 2019 de 507,86 milions d'euros, el que representa un 18% del Producte Interior Brut (PIB). Segons ha explicat Galabert, aquest resultat "mostra la seriositat financera i econòmica del país", ja que aquest resultat del PIB representa "una dada força rellevant".

D'aquesta manera, si es detalla el resultat global, s'observa que el compte corrent de la BP és de 507,61 milions d'euros. Del total del compte corrent, la partida de béns i serveis representa el 53%, amb un saldo de 270,48 milions d'euros, mentre que la renda primària i la secundària representen el 54% i el -7% respectivament, amb uns saldos de 274,42 milions i de -37,29 milions. En aquest sentit, la lectura que s'extreu és que degut a la significació de béns i serveis s'identifica "clarament" que el Principat és exportador de serveis (1.470,86 milions d'euros) i importador de béns (-1.200,37 milions d'euros). Així doncs, per poder arribar a la xifra de la capacitat de finançament (507,86 milions), cal sumar el compte corrent (507,61 milions) i el compte de capital, amb una xifra de 0,25 milions d'euros.

Pel que fa al compte financer, equival a 509,2 milions d'euros per l'any 2019. La inversió directa té un saldo de -286,12 milions d'euros, fet que significa que el país té contrets uns passius envers la resta del món, ja que actualment Andorra és un país d'inversió estrangera. El saldo de les inversions en cartera és de 83,75 milions d'euros i el saldo de les altres inversions s'eleva fins als 711,6 milions.

La BP i la PII són estadístiques de caràcter macroeconòmic que resumeixen, de manera sistemàtica, les relacions econòmiques entre els residents d'una economia i els residents de la resta del món. Constitueixen el que es denomina com "els comptes internacionals de l'economia". La BP registra, per a un període de temps concret, les transaccions que tenen lloc entre els residents i els no residents, mentre que la PII mostra el valor i la composició, en un moment donat, de les tinences d'actius i passius financers enfront de l'exterior, i presenta saldos, actius i passius ordenats amb la mateixa estructura i des de la mateixa òptica que les corresponents transaccions financeres de la BP.

Amb tot, Galabert ha explicat que el que aquestes xifres representen és que "durant el 2019 van entrar més diners dels que van sortir". Així mateix, si es comparen els resultats a nivell mundial, situen el Principat "dins d'aquest grup de països que mostren un superàvit de la seva Balança de Pagaments". A escala europea "la posició d'Andorra és clarament de superàvit", ja que el següent país rere el Principat, Suïssa, mostra un percentatge del 12% del PIB en la seva BP (Malta un 10% i Espanya un 2%).

Per últim, si es comparen les dades amb països que compten amb una estructura econòmica similar a la d'Andorra, també es pot veure aquest resultat de superàvit. En aquest sentit, el secretari d'Estat ha posat en relleu que el document suposa "una carta de presentació davant dels inversors internacionals quan fem una inversió de deute, i permet donar més llum a l'hora de passar el filtre de les agències de ràting que ens fan cada any".