Fins a 432 empreses van desaparèixer el 2021

Andorra la VellaL'estoc d'empreses que van operar a Andorra durant el 2021 va ser de 18.249, una xifra que representa un augment del 7,9% respecte de l'any anterior, en el qual hi havia 16.919 societats actives al Principat (-1.330). A més, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, les empreses nascudes al llarg del 2021 van ser 1.762, la qual cosa representa un increment del 78,2% respecte del 2020. Per contra, cal destacar que durant l'any passat fins a 432 empreses van desaparèixer, fet que suposa 121 'morts' més que les registrades durant el 2020, és a dir, un increment del 38,9%.

Entrant al detall de la taxa de naixements d'empreses, Estadística destaca que durant el 2021 ha sigut del 7,29%, la qual cosa representa una variació anual positiva del 81,9%. A més a més, durant el període 2016-2021, aquesta taxa sempre ha sigut positiva, fet que demostra l'augment constant d'empreses en els darrers anys.

Quant a la supervivència d'empreses, s'assenyala que el primer any de vida és quan es produeixen els descensos més baixos, amb taxes de supervivència del 97,27% (any 2017) o superiors. En aquest sentit, és important destacar que el 81,13% de la població d'empreses nascudes el 2016 continuaven vives a finals del 2021. Analitzant més amb detall la pèrdua d'efectius, el 4,75% de les empreses nascudes durant el 2020 han desaparegut després del seu primer any de vida. En canvi, el 5,34% de les empreses nascudes durant l'any 2016 van desaparèixer després del seu primer any.