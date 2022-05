Fins a sis empreses que van sol·licitar crèdits tous van fer fallida durant el 2021

Andorra la VellaUn total de sis empreses que havien sol·licitat crèdits tous per fer front a les afectacions de la pandèmia, van fer fallida durant el 2021. Cal recordar, que el Govern avalava aquests crèdits i, per tant, s'ha sumat les masses creditícies per intentar recuperar alguna part dels diners prestats. L'import total és de 424.000 euros, dels 5 milions que el Govern havia aprovisionat pel 2021. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, qui ha declarat que esperen que el 2022 augmenti aquesta xifra, ja que passen dels crèdits en format pòlissa a la prestamització i "seria normal que en aquest any hi hagués un increment d'aquests crèdits fallits".

En aquest sentit, el Govern ha aprovat un decret per "facilitar al màxim" el retorn dels crèdits tous per a empreses i negocis afectats per la pandèmia. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, que ha recordat que l'executiu va obrir el primer paquet de crèdits tous l'abril del 2020 i el segon, al maig del mateix any. Tal com ha comentat que el ministre, els paquets de crèdits tous del 2020 tenien inicialment un venciment de dotze mesos, si bé el Govern va aprovar successivament diverses pròrrogues automàtiques. La darrera, aprovada l'any passat mitjançant un decret, atorgava un termini de sis mesos per retornar el deute als beneficiaris de crèdits que vencien abans del 31 de desembre del 2021. A més s'incloïa l'opció de sol·licitar la conversió del seu crèdit tou en un crèdit tradicional. A aquesta opció s'hi poden acollir totes les companyies que tinguin un crèdit tou actiu, tant del primer com del segon paquet. En concret, es va establir que les empreses o negocis que tinguin un crèdit amb un venciment fins al 31 de desembre del 2021 tenen temps per sol·licitar la conversió del deute en préstec durant els 30 dies posteriors al venciment. En el cas que el crèdit venci a partir de l'1 de gener del 2022, podran fer la sol·licitud durant els 60 dies anteriors al venciment de la línia de crèdit.

Precisament, ara, el Govern ha aprovat el nou decret amb l'objectiu d'ampliar els terminis de presentació de les sol·licituds de conversió del deute dels crèdits tous en préstec tradicional. Per tant, la finalitat és permetre l'accés al retorn de les pòlisses de crèdit avalades a aquells beneficiaris d'un crèdit que no hagin pogut presentar la sol·licitud dins dels terminis previstos inicialment pel primer decret.

En molts casos, es tracta de beneficiaris que havien fet una previsió d'ingressos que els hi havia de permetre fer front al retorn íntegre del deute al venciment pactat, però que un cop transcorregut el termini han vist com les seves previsions no s'han complert, de manera que no disposen de l'efectiu necessari per amortitzar el saldo disposat de les pòlisses de crèdit. També s'hi inclouen casos de beneficiaris que no han presentat la sol·licitud per no disposar de la documentació comptable necessària prevista. Jover ha posat en relleu que les sol·licituds presentades fora de termini es tramitaran seguint el mateix procediment que les entrades dins dels terminis previstos. És a dir, aquest crèdit tradicional, que continuarà garantit totalment pel Govern, tindrà un termini màxim de venciment de set anys. En qualsevol cas, el Govern seguirà assumint els interessos del crèdit durant els dos primers anys i, a partir del segon any, l'empresa haurà de pagar els interessos corresponents.