La Fira d'Andorra la Vella destina 300 metres quadrats al món de la bicicleta

Andorra la VellaLa Fira d'Andorra la Vella torna aquest any després de l'aturada arran de la Covid-19. I ho fa amb 10.000 metres quadrats d'exposició, un espai de 300 metres quadrats dedicats a la bicicleta, la zona per a les associacions i el mercat artesanal. La cita, que tindrà lloc el cap de setmana del 22 al 24 d'octubre vol tornar a ser "l'esdeveniment més visitat del país", tal com ha posat en relleu la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol.

La cònsol ha manifestat que aquesta 42a edició s'ha avançat "una mica" respecte d'altres anys perquè el muntatge no interferís en el pont del Pilar i en el de Tots Sants. D'aquesta manera, es vol que l'aparcament estigui lliure ja el 29 d'octubre per a l'arribada de turistes l'1 de novembre. Marsol ha manifestat que l'espai que es dedica a la fira, els 10.000 metres quadrats, és similar a altres anys si bé la xifra d'expositors, 150, és lleugerament inferior (una vintena) respecte d'altres edicions perquè des del comú s'ha volgut limitar perquè hi hagi més espai entre estands i també per a la circulació de persones. A més, la fira d'associacions, on n'hi haurà 49 (una desena menys) no comptarà amb l'escenari, que s'ubicarà a fora per evitar aglomeracions. El mercat artesanal també "s'ha esponjat" una mica més, tal com ha manifestat la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i Projectes Participatius, Meritxell López.

La principal novetat serà l'envelat de 300 metres quadrats destinats a la bicicleta, on es farà un "avançament" del que serà el centre interactiu que el comú enllesteix a la plaça Lídia Armengol, per això hi haurà bicicletes antigues exposades. "Volem promocionar i donar a conèixer l'espai (el centre interactiu)", ha manifestat Marsol que ha afegit que també es vol incidir en el fet que "Andorra la Vella esdevingui un centre de la bici". En aquest sentit, ha manifestat que aquest museu serà "un primer pas". La cònsol major d'Andorra la Vella ha remarcat que "la bicicleta té molt futur" ja sigui des del vessant professional com per a la mobilitat ciutadana.

El comú també aprofitarà la fira per donar el tret de sortida a la campanya 'Andorra la Vella, cuidem-la' amb la que es vol incidir en la necessitat que la ciutadania apreciï i valori la parròquia. Es vol "fomentar" l'estima cap a Andorra la Vella amb actituds en benefici de la comunitat. La primera acció serà que els ciutadans es facin fotografies indicant com cuiden la parròquia i tots aquells que hi participin rebran una ampolla metàl·lica. A més, a la fira es reglarà unes llavors de plantes perquè es vol incidir en la idea que cal cuidar la parròquia com si es tractés d'una planta.

Tal com ha explicat López hi haurà controls d'aforament, circuits de direcció única, ús obligatori de la mascareta i diferents distribuïdors de gel hidroalcohòlic. Pel que fa a l'aforament, segons ha concretat Marsol, es farà un control a temps real i el màxim estarà entre els 2.500 o 3.000 assistents a l'hora. Considera que no s'haurà d'aturar l'entrada en cap moment, ja que aquests pics es poden donar com a molt dissabte o diumenge al migdia, però si calgués per això es compta amb aquest sistema.

"Som optimistes i esperem que passi tot Andorra", ha manifestat la cònsol major, que ha afegit que la fira serà un bon moment "per observar si la ciutadania" té ganes de tornar-se a relacionar. López ha afegit que estan "contents d'organitzar la fira" que esperen que sigui un punt de "retrobament" i "empenta comercial i social".

López ha manifestat que el pressupost que es destina a la cita és de 300.000 euros, "similar a anys anteriors" i ha destacat que es destinen més diners a la neteja i també a l'envelat addicional.