La Fira d'Andorra la Vella a punt per engegar motors

En poques hores, Pyrénées Motors engega, mai millor dit, motors amb la inauguració de la 43a edició de la Fira d'Andorra la Vella. Sense cap mena de dubte, any rere any, el sector de l'automòbil és un dels atractius de l'esdeveniment, ja que en ell es donen a conèixer les novetats de la temporada. I Pyrénées Motors hi té molt a dir aportant sorpreses i novetats al visitant.

Des d'aquest divendres 21 i fins diumenge 23 d'octubre, l'equip de Pyrénées Motors atendrà als seus clients i futurs clients per presentar els nous models en cotxes i motos i perquè donar a conèixer tots els serveis que ofereix la secció motor de Grup Pyrénées.

Cartell promocional de Pyrénées Motors

Per aquests dies de fira, Pyrénées Motors t'ofereix dues promocions molt atractives. Una d'elles passa per rebre de manera gratuïta el manteniment del cotxe durant els primers dos anys si es compra un vehicle d'exposició. En aquesta primera promoció, el client també gaudirà del Pack Mobility Service durant el primer any. Unes condicions que només són vàlides per vehicles d'exposició comprats durant la Fira d'Andorra la Vella.

L'altre de les opcions consisteix que els clients que generin una nova comanda durant la fira i fins al 31 de desembre d'enguany rebran, també de forma totalment gratuïta, dos anys de manteniment del seu cotxe i, a més a més, una assegurança a tot risc durant el primer any (assegurança amb franquícia de 300 €).