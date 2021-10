La Fira de Sant Ermengol supera els 60.000 visitants

La Seu d'UrgellFa 10 anys, el 16 d'octubre de 2011, va ser notícia...

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell, una de les fires més antigues de Catalunya, tancarà aquest diumenge les seves portes amb rècord de participació, superant els 60.000 visitants. La bona climatologia i els canvis d'ubicació dels diferents recintes firals han comportat un gran èxit de participació i d'organització; tant per part dels diferents artesans i professionals que han vingut fins a la Seu, com pel nombrós públic vingut no només del Pirineu i d'Andorra sinó també d'arreu de Catalunya.

En aquest sentit s'ha pronunciat el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament urgellenc, Jordi Pallarès, que ha volgut destacar que 'en un any de canvis a causa de l'ajust pressupostari, on ens hem vist obligats a fer servir dos equipaments esportius enlloc de les dues carpes que es llogaven per ubicar-hi la fira de formatges artesans del Pirineu i l'espai de les entitats de la ciutat i comarca, hem aconseguit un èxit tant d'organització com de públic'.

Pallarès ha volgut mostrar la seva satisfacció pel bon transcurs de la fira en general, així com per l'augment de vendes que han obtingut els 41 formatgers artesanals que s'han donat cita a la dissetena fira de formatges artesans del Pirineu. El concurs de formatges artesanals ha obtingut enguany una participació rècord, amb un total de 120 formatges presentats, superant la vuitantena que es van presentar en l'edició de l'any passat, i on s'han repartits 22 premis.

Pel que fa al canvi d'ubicació de l'espai Autofira d'exposició de vehicles i maquinària, que ha passat de l'avinguda Pau Claris al pàrquing del Dr. Peiró, el regidor de Promoció Econòmica ha afirmat que els professionals d'aquest sector han mostrat la seva satisfacció pel nou espai, ja que es troba a tocar a la fira dels formatges i a les entitats, quedant tot més concentrat. Una altre factor positiu de la fira d'aquest any ha estat l'exposició de cotxes antics al llarg del Camí Ral de Cerdanya, via que comunica a peu l'espai Autofira i la zona esportiva que ha albergat els dos recintes firals.

La mostra ramadera, ubicada entre la pista polivalent i el pavelló poliesportiu, també ha obtingut un gran èxit de visites, gràcies a la seva ubicació entre la fira de formatges i l'espai de les entitats, associacions, comerç i clubs de la Seu i l'Alt Urgell.