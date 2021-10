Fira virtual sobre solucions intel·ligents i sostenibles per a les empreses

Andorra la VellaActinn, el clúster de la tecnologia i la innovació d'Andorra ha convidat a 15 empreses High Tech, editors amb solucions madures dels clústers veïns Tecnara, Digital 113, IoT Catalonia Alliance i Catalonia Smartdrons. L'objectiu és connectar Andorra amb les empreses més innovadores de l'entorn i estar integrats amb solucions de mercat per tal de crear ponts per a la integració real de tecnologia madura en l'ecosistema empresarial d'Andorra. Així, Actinn organitza una fira virtual dirigida a les empreses del país que busquin inspiració i que tinguin necessitats tecnològiques o busquin noves solucions als problemes. També està dirigida als socis i col·laboradors d'Actinn. La jornada se celebrarà el dimecres 3 de novembre entre les 9 i les 17 hores i les inscripcions són gratuïtes i estan obertes a https://actinn.virtualfair.app/.

Concretament, el clúster presentarà solucions d'intel·ligència artificial, market intelligence, pagaments mòbils, responsabilitat i sostenibilitat digital, logística, KYC digital, tokenització i traçabilitat via blockchain, realitat augmentada, impressió 3D o eines de recursos humans, entre d'altres. La jornada compta amb el patrocini d'Andorra Recerca i Innovació, la Cambra de Comerç i Serveis d'Andorra, Digital 113, FEDA, TdA, i Scale Lab Andorra. Tots ells disposaran d'estands on explicaran les seves activitats en relació amb la temàtica de la fira.

Per a aquesta primera fira virtual que organitza Actinn, s'ha triat com a proveïdor VIRTUAL 080. La fira crea un espai virtual amb imatges 360 graus, una experiència hiperrealista. L'objectiu de la fira és el d'aconseguir crear de forma eficient, ràpida i eficaç aquest primer contacte entre empreses andorranes i empreses del sector per a ajudar al teixit empresarial andorrà a estar més a prop de les cadenes de valor més perforants d'Europa.