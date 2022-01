La firma catalana 100% compromesa amb el medi ambient

Andorra la VellaYerse va néixer a Sabadell el 1964 i des d'aleshores marca tendència pel seu compromís amb la moda i el medi ambient. És d'aquelles marques que, des del primer dia, va apostar per les fibres naturals i la màxima qualitat en les seves peces. Amb aquesta filosofia ha continuat treballant durant anys i actualment ho pot certificar amb el distintiu internacional GOTS, que significa 'Global Organic Textile Standard'. Aquest certificat verifica que el cultiu de lli i cotó dels seus teixits no s'empren ni pesticides i cap fertilitzant químic, evitant així malmetre el medi ambient. A més, GOTS també demostra que s'han utilitzat tintures vegetals realitzades amb un procés 100% ecològic, l'EYAND, que vol dir 'Ecologic Yarn and Natural Dye. Aquest procés aconsegueix que les peces de roba durin més i proporciona un estalvi d'energia i aigua de fins a un 40% en el tintatge de la roba.

La marca Yerse es va incorporar, de manera exclusiva, a Pyrénées Andorra fa justament un any, i compta amb un espai propi a la secció de moda de dona de la primera. Per a la pròxima temporada de primavera-estiu, la firma 'casual-xic' ha apostat pel cotó orgànic en dessuadores i samarretes. Val a dir que el cotó és una de les fibres més antigues que existeixen i és present en totes les peces de roba de qualsevol civilització. És resistent, de bona absorció i transpiració, i ofereix comoditat i benestar en el tacte amb la pell.

Les seves pautes de sostenibilitat van més enllà del concepte 'slow fashion' que segueixen algunes marques. "Les nostres peces comporten una actitud de responsabilitat cap al medi ambient, cap als productors que les fabriquen i cap a les dones que les vesteixen. Això implica ritmes de producció humanitzats que no són els més ràpids, però sí els més conscients", expliquen des de Yerse. La seva filosofia està en sintonia amb l'estratègia de Pyrénées Andorra d'aliar-se marques sostenibles, que facin servir materials reciclats i siguin respectuoses amb el medi ambient. En aquest sentit, el darrer any Pyrénées ha ampliat significativament la presència de firmes de cosmètica natural i moda sostenible i en els pròxims mesos continuarà sumant-ne més.