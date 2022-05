El FIT token, l'actiu digital que fusiona el món del fitness amb les criptomonedes

Andorra la VellaLes criptomonedes serveixen per a molt més que especular. Els darrers dies hem comprovat com l'economia digital és un àmbit molt volàtil i inestable on, de la nit al dia, ho pots perdre tot, però el món dels tokens, els NFTs i les 'crypto' tenen un llarg recorregut que va més enllà de la simple inversió. Un dels camps on els tokens es poden desenvolupar millor és el 'cryptomarketing', una nova branca de negoci que està desenvolupant Lucas Leal, fundador de la cadena de gimnasos Slowfit. Leal és el promotor del FIT token, un actiu digital que fusiona el món del fitness amb les criptomonedes i que serveix per fidelitzar els seus clients i crear un millor 'engagement' amb ells.

Tal com ha explicat al programa 'A l'Alça', "els gimnasos, el gran repte que tenen i que afecta més a la facturació, és la retenció, la fidelització dels clients. Des que tenim el FIT token hem pujat un punt la nostra fidelització d'usuaris; que de cada 100 persones en comptes de 94 en retinguis 96, aquests punts de diferència, representen entre 60.000 i 80.000 euros l'any". Però com guanyen FIT tokens els clients? El rendiment físic dels usuaris del seu gimnàs està completament informatitzat així que és fàcil saber si han completat el pla d'exercicis que s'havien marcat o quantes vegades han anat passant pel centre. En funció dels objectius complerts, obtenen més o menys criptomonedes. Amb els tokens acumulats, el client pot fer dues coses, o invertir-los en el mateix gimnàs, amb sessions d'entrenament personal o consultes dietètiques, o fer-los servir com un actiu digital més i gastar-los, invertir-los o transformar-los en moneda convencional, segons el seu criteri.

Durant la seva entrevista, Leal ha avançat que ja hi ha algunes empreses andorranes vinculades al món de l'esport i l'oci, interessades en el FIT token. I és que aquest actiu digital no només es fa servir als seus gimnasos; "la primera gran empresa que va decidir incorporar el FIT token és una companyia que està als Estats Units, Xile, i Mèxic, que és Box Magic i fa quatre anys que som amb ells, a Espanya també estan entrant diverses cadenes, i a Andorra estem en negociacions amb alguns centres i estacions d'esquí perquè hem de tenir en compte que parlem de 'fit' i és un concepte esportiu molt ampli i qualsevol s'hi pot ficar, qualsevol empresa esportiva que vulgui utilitzar el token per incentivar als seus clients a estar més contents i fidelitzar-los d'una manera "2.0" és el que creiem", ha detallat.

El seu projecte encaixa amb el pla del Govern d'Andorra de potenciar l'economia digital i convertir el país en un referent esportiu, i en els pròxims quatre anys esperen vincular el seu FIT token amb més de 200 marques i empreses. Perquè el FIT token aporta valor a les empreses i els seus clients, però també beneficia l'ecosistema Blockchain, demostrant que els actius digitals poden tenir una aplicació real en el nostre dia a dia.