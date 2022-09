Fitch Ratings destaca la fortalesa i la millora de la rendibilitat de Crèdit Andorra

Andorra la VellaFitch Ratings ha refermat a Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini BBB- i n’ha millorat la perspectiva a estable. L’agència ha valorat molt positivament la culminació de la fusió de Vall Banc i la integració operativa d’ambdues entitats, destacant que "la fortalesa del banc a Andorra es reforçarà encara més amb l’adquisició de Vall Banc, que es traduirà en una major quota de mercat nacional i més capacitat de generació de beneficis". L’informe també destaca una "adequada capitalització" del banc i la seva sòlida posició de liquiditat.

El ràting de Crèdit Andorrà reflecteix l’opinió de Fitch que l'entitat continuarà millorant la rendibilitat gràcies a l’adquisició de Vall Banc, l’increment orgànic del volum de negoci i la tendència positiva dels tipus d’interès, i fa èmfasi en la posició de lideratge en banca comercial i banca privada a la plaça andorrana, encara més reforçada arran de l’adquisició de Vall Banc. D’altra banda, la qualificació també posa en relleu la consolidació del negoci de banca privada en l’àmbit internacional, especialment centrat a Luxemburg, Espanya i Miami, la rendibilitat del qual complementa el nacional.

L’avaluació de l’agència de qualificació també ha tingut en compte les bones perspectives de l’entorn econòmic i financer a Andorra, que ha culminat amb la millora del ràting de país que Fitch ha situat en A- amb perspectiva estable. D’altra banda, ha valorat com a positiu per al sistema bancari el projecte de llei impulsat pel Govern de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat, com a accions per mitigar la manca d’un prestador d’última instància.

El conseller delegat del grup Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha expressat que "el fet que Fitch ens hagi refermat el ràting i millorat la perspectiva a estable confirma que avui som més forts i que el nostre lideratge, arran de l’adquisició de Vall Banc, es consolida a la plaça financera andorrana. Aquesta qualificació avala la nostra estratègia de seguir creixent juntament amb els nostres clients i amb Andorra".