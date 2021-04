Fitch revisa a l’alça la perspectiva de MoraBanc

Andorra la VellaFitch ha emès la valoració sobre el ràting de MoraBanc mantenint-lo en BBB- i revisant a l’alça la perspectiva que se situa ara en estable. L’informe de l’agència destaca la fortalesa del banc reflectida en un balanç fort per poder afrontar possibles escenaris econòmics adversos, ha informat aquest dimarts en un comunicat l'entitat bancària.

Una gestió conservadora amb una exposició moderada al risc amb uns actius de qualitat, i una eficiència, que Fitch situa per sobre de la resta de bancs andorrans, han estat clau per incrementar el benefici per quart any consecutiu, tot i l’any convuls a causa de la pandèmia causada per la Covid-19 i la volatilitat dels mercats, explica l'entitat.

Fitch destaca el bon posicionament de MoraBanc a Andorra i també el creixement que registra en els darrers anys a nivell internacional en gestió de banca privada, especialment a Miami i Zuric, i que aporta un alt grau de resiliència al banc.

Pedro González Grau, president de MoraBanc, destaca que “tots els esforços fets en els darrers anys per ser un banc més fort, més gran i més eficient es veuen en l’evolució de les valoracions de Fitch que, després d’uns anys estables, ara també milloren”.

Lluís Alsina, director general de MoraBanc, per la seva banda, apunta els reptes que venen. “Portem quatre anys amb bons resultats i seguim amb un pla estratègic per continuar creixent a nivell andorrà i internacional. Tenim clares les oportunitats de negoci que Fitch també identifica com les palanques per millorar en les seves valoracions”.

MoraBanc va presentar els resultats de l’exercici 2020 acreditant un creixement del benefici fins als 30,1 milions d’euros, amb una pujada dels recursos de clients del 6,5% i una ràtio de solvència que augmenta fins al 25,5% CET 1 fully loaded, uns resultats "destacats" que ara es veuen reforçats per la pujada de l'outlook en la valoració de Fitch.