FitchRatings manté MoraBanc en BBB

Andorra la VellaFitchRating ha emès la valoració sobre el ràting de MoraBanc mantenint-lo en BBB- i també mantenint la perspectiva que se situa en estable. L’informe de l’agència destaca la fortalesa del banc reflectida en un balanç fort per poder afrontar possibles escenaris econòmics adversos, amb una estructura de capital còmoda.

Una gestió conservadora amb una exposició moderada al risc amb uns actius de qualitat, una eficiència i una solvència que Fitch situa per sobre de la resta de bancs andorrans, han estat clau per incrementar el benefici per cinquè any consecutiu.

Fitch destaca el bon posicionament de MoraBanc a Andorra, reforçat per l’adquisició de BancSabadell d’Andorra i també el creixement que registra en els darrers anys a nivell internacional en gestió de banca privada, especialment a Miami i Zuric, i que aporta un alt grau de resiliència al banc amb capacitat per generar beneficis estables en el temps.

Lluis Alsina, conseller director general de MoraBanc considera que “el manteniment del rating en un moment com l’actual és una bona notícia. La nostra estratègia ens permet donar confiança als clients i al país amb un banc fort, capitalitzat i en creixement.”