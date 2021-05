El camí: fomentar les energies renovables

Andorra la VellaL’any passat més de la meitat de l’energia consumida al país va ser d’origen renovable. Es tracta d’una fita important i tot i que és complicat poder superar any rere any el percentatge de l’any anterior, l’objectiu de FEDA és “fomentar les energies renovables”, tal com recorda la directora general adjunta, Imma Jiménez. Per avançar en aquesta aposta per les energies netes es treballa en dues línies: d’una banda, els contractes que FEDA té signats d’importació “que asseguren que cada cop una part més important” de l’electricitat que arriba al país sigui procedent de fonts renovables i, de l’altra, projectes de producció pròpia, com el parc solar que es projecta a Grau Roig i l’eòlic del pic del Maià.

D’aquesta manera, el conveni signat amb l'espanyola Endesa el 2020 estipula que al voltant d'una tercera part de l’energia que s’importi aquest any hagi de ser d’energia renovable, un percentatge que ha d’anar augmentant any rere any fins al 50%. I d’altra banda, l’acord amb la francesa EDF també determina que aquest any augmentarà el percentatge d’energia produïda amb renovables respecte de l’any passat.

FEDA es proposa el repte de fomentar les energies renovables

A més, l’aposta per projectes de renovables incrementaran en els pròxims anys la quantitat d’energia consumida provinent d’aquestes fonts netes. D’aquesta manera, Jiménez recorda que quan el parc fotovoltaic estigui en marxa, el 2022, produirà l’equivalent al consum de 175 llars. Cal recordar que es preveu la instal·lació de plaques tant a la coberta de l’estació transformadora i repartidora (ETR) de Grau Roig com també al terreny adjacent. De manera paral·lela, FEDA va instal·lar un màstil al pic del Maià per avaluar la producció d’aquest tipus d’energia i ara s’està encara en la fase d’estudi.

El 53% de l’energia consumida a Andorra durant l’any 2020 va ser d’origen renovable. Concretament, el 39% va ser d’origen hidràulic, el 4% solar i el 10% eòlica. Va ser un “any excepcional” pel que fa a la producció d’energia hidràulica i Jiménez destaca la dificultat que aquest any aquestes xifres de rècord es puguin tornar a donar. També subratlla que el tipus d’energia renovable que té “més potencial” al país és la fotovoltaica, ja que “a banda de FEDA el sector privat pot fer molta incidència instal·lant plaques a les cobertes”.

La directora general adjunta de FEDA incideix que en la línia del que marca la llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) el gran objectiu de FEDA és “assegurar el 50% de producció pròpia” al 2050. A més, cal recordar que la mateixa llei també estableix que caldrà assegurar que el percentatge d’energies de fonts d’origen renovable en relació amb la producció elèctrica nacional no sigui inferior al 75%.