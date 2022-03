El fons de jubilació de la CASS va guanyar 122 milions d'euros el 2021

Andorra la VellaEl fons de jubilació de la CASS va guanyar 122,13 milions d'euros el 2021 gràcies a la gestió d'actius financers i l'aportació, per part de la parapública, dels excedents de la branca de jubilació. Ho ha manifestat aquest dimecres el president del FRJ, Jordi Cinca, qui ha assenyalat que, tot i que les transferències de la CASS mantenen una tendència a la baixa, el bon comportament de la renda variable ha fet que el 2021 hagi estat "un any molt positiu". Ara com ara, el fons disposa d'un total de 1.586 milions d'euros, una xifra que s'ha assolit per la rendibilitat de la cartera d'actius i les aportacions d'excedents en matèria de jubilació efectuades per la parapública.

Tot i els bons resultats experimentats al llarg del 2021 i d'haver complert durant els últims deu anys amb la normativa de la llei, exceptuant un exercici, situant la rendibilitat de la guardiola per sobre de l'IPC andorrà, Cinca ha posat en relleu la necessitat de gestionar el fons a "mitjà i llarg termini" centrant la gestió en els objectius finals, poder abonar les pensions que corresponguin a deu anys vista i més enllà. "No es pot mirar la gestió d'actius any per any, no podem gestionar pensant en el moment immediat perquè segurament acabaríem sacrificant el fons", ha indicat i ha afegit que "no ens hem d'excedir en la positivitat dels números actuals ni ens hem d'esquinçar les vestidures quan no van tan bé".

Entrant al detall del balanç anual, el president ha comentat que les xifres del 2021 confirmen la tendència a la baixa dels excedents de la branca de jubilació de la CASS posant sobre la taula la comparativa entre l'any passat, quan es van ingressar 25,08 milions d'euros, i el 2020, amb 32,34 milions, el que representa una disminució d'aproximadament el 22% de l'aportació. "Cada vegada tenim més persones jubilades i paguem més pensions, però les cotitzacions no creixen al mateix ritme", ha explicat. En aquest sentit, ha detallat els resultats de l'activitat dels actius del fons, els quals van aportar 97 milions i escaig, dels quals la majoria, 95,60 van provenir de la gestió d'actius financers i la resta de la gestió d'immobles.

Cinca ha posat en relleu la necessitat de diversificar les diverses invertint en renda variable, destacant que si "haguéssim renunciat a fer-ho, hauríem deixat de guanyar 373 milions d'euros" i la 'bossa' per pagar les jubilacions tindria 1.213 milions. A més, ha apuntat que al llarg dels últims tres anys el fons s'ha incrementat en 342 milions, la majoria dels quals, 243, fruit de la rendibilitat de la cartera. Un altre factor a tenir en compte del balanç del 2021 són els costos de la gestió del FRJ, que suposen, tenint en compte tots els paràmetres, un 0,22% del total, un percentatge que se situa "a la banda baixa dels més eficients en l'àmbit europeu", posant l'exemple d'Espanya, amb un 1%, i d'Hongria, amb un 0,3%. "Hem arribat a un nivell d'eficiència molt important i ara hem de continuar treballant per mantenir-lo", ha dit.

Aprofitant la presentació dels resultats de l'exercici anterior, el president del fons ha fet un petit apunt sobre la situació de la cartera durant els tres primers mesos del 2022, exposant les "turbulències" que s'estan vivint en l'àmbit econòmic per la guerra a Ucraïna i la inflació de l'electricitat, tot i que ha asseverat que les previsions "són bones". D'aquesta manera, ha posat de manifest que a 29 de març la guardiola de les pensions se situa en negatiu, concretament en un -3,55% i ha acceptat que "ens trobem en un any complicat per assolir una rendibilitat superior a la inflació andorrana" perquè aquesta ja es troba per sobre del 4% i es preveu que segueixi en augment. Per donar resposta a aquesta situació i posant la mira en el mitjà i llarg termini, ha indicat que la voluntat és augmentar la diversificació de les inversions i apostaran per actius més a llarg termini i amb menys liquiditat per preservar i protegir el FRJ i així continuar garantint el pagament de les pensions.

Sostenibilitat del model de FRJ

Qüestionat sobre la proposta alternativa que preparen els sindicats per reformular el model del sistema de pensions, el responsable del FRJ ha agraït la voluntat del col·lectiu, però ha alertat del perill que comportar allargar el debat en el temps, tot indicant que "com més tardem a prendre una decisió, més contundents seran les mesures". Així doncs, ha asseverat que el canvi de model per garantir la sostenibilitat del fons requereix un increment de l'aportació i una extensió de l'etapa laboral, assenyalant que la cotització actual només cobreix nou anys de jubilació, mentre que l'esperança de vida de la població és més elevada. A més, ha puntualitzat que si no s'haguessin dut a terme els increments realitzats el 2009, passant de vuit a deu, i els del 2014, apujant dos punts, "la situació actual seria molt més complicada". Per cloure, ha apuntat que per donar solució a la problemàtica actual cal actuar amb celeritat i són necessàries mesures "quantificades" per garantir el pagament de les pensions a llarg termini.