El fons social de Vall Banc reparteix més de 13.600 euros a sis associacions del país

Andorra la VellaEl fons d’’Impact Investment’ de Vall Banc ‘Return&Conscience’ ha fet una aportació econòmica aquest any de 13.668 euros per a sis associacions andorranes col·laboradores: l’Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA), l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional (AMIDA), l’Associació de Diabètics d’Andorra (ADBA), Associació de Discapacitats Visuals i Auditius d'Andorra (ADVAA) i la Creu Roja Andorrana.

El Fons ‘Return&Conscience’ de Vall Banc segueix els criteris d’inversió socialment responsables en la selecció d’inversions. A més d’aportar rendibilitat al client, afavoreix projectes socials, mediambientals i d’energies renovables. Addicionalment, Vall Banc manté el compromís de cedir part de la comissió de gestió d’aquest fons a les entitats col·laboradores. Aquest any, cada associació rebrà un xec de 2.278 euros.

El director de Negoci de Vall Banc, Sergi Martín, ha destacat que l’aportació econòmica a les associacions en aquest tercer any de balanç d’aquest fons segueix una evolució a l’alça i ha manifestat la voluntat de l’entitat de “continuar creixent amb el compromís de seguir els principis de PRI ('Principles for Responsible Investment'), una tendència i una demanda forta dels inversors. Un creixement que seguirem revertint en la societat andorrana”.

Per la seva part, el director d’Inversions de Vall Banc, Ignacio Perea, ha destacat l’aposta que està fent l’entitat en matèria de sostenibilitat i inversions responsables “entre d’elles destaquem el Fons ‘Return&Conscience’ que a més d’aportar una rendibilitat al client aporta una quantitat econòmica a associacions del país”.

Des de les associacions agraeixen aquesta aportació per tirar endavant els seus projectes. El president d’Assandca, Josep Saràvia, ha explicat que amb aquesta contribució, “millorem la qualitat de vida de pacients i famílies afectats per la malaltia de càncer. La tercera aportació d’aquest fons ens proporciona estabilitat i ens permet donar el reconeixement al paper primordial que exerceixen els voluntaris en la nostra organització. Així, en aquesta ocasió, podrem dedicar aquests diners a la comoditat dels voluntaris, que ens acompanyen repetidament, de forma altruista, en la nostra feina, amb la compra d'equipació que facilitarà i proporcionarà comoditat per estar al nostre costat”.

Per la seva banda, Antoni González, vocal d’AMIDA, ha destacat que l’aportació els serveix per contractar “una tècnica i un advocat experts en discapacitat i en la Convenció de la ONU sobre els Drets de les persones amb discapacitat per treballar plegats l’elaboració de la Llei de la garantia d’aquest col·lectiu i fer les aportacions corresponents al Govern”. Des d’ATIDA, Manel Oliva, tresorer de l’associació, ha remarcat que aquesta donació s’afegirà a altres per sufragar el cost d’un monument que volen construir per honorar la figura del donant.

Pel que fa a ADBA, la presidenta, Madhu Jetani, ha remarcat que gràcies al fons podran impulsar el projecte ‘Dolços guardians’ que vol subvencionar el cost d’acompanyats assistencials per a nens diabètics menors de 12 anys perquè puguin anar de viatge o a esquiar, entre d’altres extraescolars. Un projecte que aquest any no han pogut engegar per les restriccions Covid-19 que han cancel·lat la majoria de les activitats.

Les dues associacions que s’han incorporat darrerament i que reben per primer cop l’aportació d’aquest Fons, l’ADVAA i la Creu Roja, també han explicat els projectes previstos que pagaran amb la donació. Així doncs, el president de l’ADVAA, Marc Latorre, ha comentat que tenen previst comprar mascaretes transparents molt necessitades per a les persones discapacitades auditives les quals han estat personalitzades amb el logo de l’associació, per després vendre-les i destinar els diners a la realització d’un projecte de sensibilització sensorial amb tallers bàsics de llengua de signes i del codi de lectoescriptura Braille que farem a l’estiu o tardor.