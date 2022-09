Forfet país a partir de 420 euros

Andorra la VellaGrandvalira Resorts comença a calentar motors de cara a la temporada d'hivern i aquest dijous ha posat a la venda el forfet país, anomenat Andorra Pass, la gran novetat d'enguany, que integra fins a 303 quilòmetres esquiables al llarg de totes les estacions del Principat. D'aquesta manera, el preu base del passi de temporada se situa en els 420 euros per a residents al país i 760 per als no residents fins al 15 de novembre en el primer cas i fins al 30 de setembre, respectivament. La previsió dels dominis esquiables alpins es obrir les pistes a partir del 2 de desembre, tot i que no es descarta avançar la data si les condicions climatològiques són favorables, i finalitzaran el 16 d'abril. Quant als clients fidels residents a Andorra el preu és de 399 euros durant el període Early Booking, mentre que els clients fidels no residents a el poden adquirir per 722 al llarg de tot el mes de setembre.

A banda del forfet temporada únic, també neix el Nord Pass, el forfet que dona accés a Ordino Arcalís i a Pal Arinsal i que inclou fins a quatre dies d’esquí a Grandvalira. Tots dos passis seran vàlids tant per l’hivern com per l’estiu, inclòs el Bike Park de Pal Arinsal. En referència als preus dels dos darrers paquets, els residents fidels el poden adquirir per 247 euros i pels no residents fidels de 546 euros. El cost bàsic per als nous usuaris és 260 euros per a residents i 295 per no residents.