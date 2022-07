El forfet únic obre la porta a 303 quilòmetres de pistes

Andorra la VellaLlum verd al forfet únic que permetrà esquiar per fins a 3030 quilòmetres de pistes a través de la integració de l'estació Vallnord - Pal Arinsal a Grandvalira Resorts a partir de la temporada vinent. Ho han anunciat i presentat aquest dimarts en roda de premsa els cònsols majors d'Encamp, Ordino, Canillo i la Massana, Laura Mas, Josep Àngel Mortés, Francesc Camp i Olga Molné, juntament amb el conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, i el conseller delegat de Saetde, Joan Viladomat, qui han posat en relleu els avantatges que suposarà pel país i pel sector de la neu, que, tal com han assenyalat, es tracta d'una de les fonts d'ingressos més importants per Andorra.

L'encarregat de donar el tret de sortida a l'anunci ha estat el també president del consell d'administració de Grandvalira, Camp, qui ha exposat que davant l'entorn competitiu de l'activitat, "hem decidit unir esforços i establir les bases del futur de la neu al nostre país". En aquest sentit, ha recordat que la irrupció de la pandèmia del coronavirus ha mostrat "la nostra feblesa" en comparació amb les economies dels països de l'entorn, que "estan incentivant les inversions a les seves estacions per potenciar-les internacionalment". El cònsol també ha posat l'accent en la unificació de l'estratègia comercial i de màrqueting, la qual permetrà "fer-nos més forts dintre dels mercats i posicionar-nos com una oferta de neu competitiva i atractiva en l'àmbit mundial", en part per la unió d'esforços i la possibilitat d'incrementar les inversions a les estacions.

En referència als preus del forfet, ha acceptat que, tot i que fa temps que es treballa en l'acord, encara és "prematur" posar preus sobre la taula, ja que la unió "s'ha signat aquest matí" i l'equip tècnic de Grandvalira continua treballant per afinar els serrells que queden i poder fer l'anunci oficial "en poques setmanes". Tanmateix, Camp ha comentat que, malgrat que el forfet de Grandvalira doni accés a tots els dominis, es continuaran mantenint els tiquets de dia i de temporada per cada una de les estacions, ja que "a ningú se li escapa que quan una persona ve a esquiar un dia a Andorra només pot anar a una estació i no a les quatre".

Respecte a la situació de Ski Andorra en l'acord, ha recordat que l'organisme actua com a patronal del sector de la neu i com a comercialitzador amb la possibilitat d'adquirir el forfet 4 valls, tot i que "mai s'ha fet un esforç per promocionar-lo". Així doncs, ha apuntat que, la banda de vincle entre sectors en l'àmbit internacional i el vessant formatiu es mantindran, però ha deixat la porta oberta a la funció de la part comercial, la qual, probablement, s'acabarà adherint a Nevassa, qui aglutinarà, a través My Grandski, tota l'oferta. Quant a l'esquí escolar, el cònsol ha manifestat que encara s'hi està treballant.

Per la seva banda, la mandatària de la Massana ha celebrat "haver arribat al millor dels acords" perquè el nou forfet de país permetrà "gaudir de la muntanya els 365 dies de l'any", amb l'accés als dominis esquiables durant la temporada d'hivern i, a l'estiu, al Mountain Park i Bike Park de Pal Arinsal, a banda dels atractius turístics que ja disposen a Grandvalira Resorts, com el mirador Solar de Tristaina a Ordino o el Mon(t) Magic Family Park de Canillo. En la mateixa línia, Mortés ha posat de manifest que la integració el 2018 de l'estació Ordino Arcalís a Grandvalira Resorts, ha estat un dels impulsos que han propiciat l'acord d'unió, malgrat que "en aquell moment hi hagués veus contràries al pacte". També cal recordar l'acord entre Emap i Ensisa, que va cloure amb la creació de la societat Setap365, la qual també ha aplanat el camí per arribar a la situació actual.

A l'acte també hi han assistit el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, qui han manifestat "és una de les millors notícies que hem tingut en els darrers temps en l'àmbit turístic i de país". "A partir d'ara totes formaran part de Nevassa i disposaran d'una estratègia conjunta i de país que crec que reforçarà enormement la plaça d'Andorra com a destí de neu i turístic", ha dit Espot. Torres ha indicat que la possibilitat de poder comercialitzar un forfet únic a escala internacional donarà "una imatge de país encara més important i considero que aquesta és la clau de l'èxit d'aquest projecte conjunt", que ha destacat el fet de no "haver perdut de vista cadascuna de les característiques individuals de cada estació d'esquí".