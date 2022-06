La formació, clau en la transformació digital

"Tot procés de canvi fa por i aclapara, és molt important formar per conèixer, accelerar i generar una ràpida adopció a l’entorn digital”. Així de clar ho ha manifestat el director de Màrqueting i Digitalització del Grup Pyrénées, Àngel Alonso, en la seva participació en la taula rodona sobre transformació digital celebrada aquesta setmana en el marc d’una jornada organitzada pel Club de Màrqueting Barcelona. Davant un auditori amb experts del sector, Alonso ha exposat el cas d’èxit de l’innovador programa de fidelització My Pyri “com a part del viatge cap a una Data Driven Company on les dades són l'actiu principal de personalització, coneixement del client i creixement de negoci”. Cal recordar que des de la posada en marxa del programa My Pyri la companyia ha fet un salt qualitatiu en termes de fidelització, que a partir del proper estiu seguiran creixent amb la incorporació al programa del nou centre comercial Epizen.

La transició cap a entorns digitals en el comerç és més forta en determinades famílies d’oferta i de productes, com la moda, la tecnologia o l’alimentació, si bé en els propers anys es preveu que aquesta transició, imparable, sigui present en tots els segments i categories comercials. Vol dir això que les botigues físiques desapareixeran? No. “Avui dia el consum és phygital, binomi de físic i digital. Aquesta essència està en la omnicanalitat, és a dir, un client que vol consumir on vol, en el moment que vol, en el canal que vol i quan ho vol”, subratlla Alonso. “En tenim un exemple ben proper, en la secció d’alimentació de Pyrénées el comerç electrònic està més fort que mai i en clar creixement, però no per això el client ha deixat de venir a la botiga. És com un mix, una part de la compra es fa online i una altra presencialment”.

Vivim en l’anomenat entorn VUCA, acrònim anglès de volàtil, incert, complex i ambigu. Quan a aquest entorn hi afegim la híper-connectivitat ens trobem davant d’un escenari, l’actual, en el que les persones, els clients, canvien constantment i conviuen amb impactes infinits de continguts. La pandèmia del Covid-19 ha accelerat l’entorn digital i ha fet més evident aquest escenari en termes de consum online, hàbits com el teletreball o trobades socials per mitjà d’una vídeo-conferència, entre altres canvis destacats.

Transformació digital, fins on?

Alonso ha compartit taula amb experts de prestigi com Genís Roca, consultor en transformació digital; Laura Gil, responsable de Transformació Digital a Damm; i Sylvia Rausch, directora de Màrqueting de Saba Group. Sota el títol “Transformació Digital, fins on?”, s’ha reflexionat al voltant del fet que la transformació digital sembla no tenir fi. “Portem 30 anys en transformació digital i ens en queden 30 més segur… cordem-los els cinturons que el viatge seguirà sent excitant, mogut i llarg”, ha assegurat Roca.

Per la seva banda, Laura Gil ha posat èmfasi en la capacitat d'innovació interna per accelerar i fer realitat projectes com l’innovador “Move & Flow, un braç articulat tirador de cervesa que funciona amb una app” per a esdeveniments multitudinaris. Gil ha ressaltat la importància de comptar amb companys interns que coneguin el negoci en processos de transformació digital. “Això va de negoci i no de tecnologia, per tant, l'èxit és conèixer-lo”, ha dit.