Fort creixement de l'economia andorrana

Andorra la VellaL’economia andorrana es troba en un moment de “fort creixement”, tal com demostren dades com la recaptació per la importació de mercaderies registrada al mes d’octubre. Així ho ha posat en relleu el ministre de Finances, Eric Jover, durant la seva compareixença al davant de la comissió legislativa de Finances i Pressupost per tractar sobre el pressupost del 2023. D’aquesta manera, els ingressos s’han incrementat en un 42% respecte del mes d’octubre de l’any passat. En aquest sentit, el ministre ha posat en relleu que aquestes dades generals són “molt positives com a element indicador”, ja que tenen dos vessants: “d’una banda, els ingressos directes” per a l’Estat i, de l’altra, perquè signifiquen que els ciutadans i l’economia necessiten aquestes importacions de productes i, per tant, “són un termòmetre” de la bona evolució econòmica. Jover ha destacat també que els ingressos que està obtenint el Govern per aquesta bona evolució de les empreses farà que d’una previsió de dèficit per al 2022 de 26 milions es passi a un superàvit a finals d’any, que pot estar al voltant dels 15 milions d’euros.