La forta pujada de la inflació torna a penalitzar les llars

La inflació està disparada i res fa pensar que a curt termini pugui estabilitzar-se o recular. La pujada de preus entre els productes clau en els pressupostos de les famílies, els aliments i l’energia, sembla que no tingui aturador. A diferència d’altres països, on s’han aplicat mesures de correcció per atenuar el fort impacte que, per exemple, està tenint la pujada dels combustibles i l’electricitat, a Andorra no s’albira cap acció al respecte. De fet, recentment s’ha anunciat una pujada del 20% de la tarifa de la llum.

El Govern descarta l’aplicació de cap mesura que ajudi la butxaca dels ciutadans. Ja fa uns dies que el ministre de Finances, Èric Jover, va certificar en roda de premsa posterior al consell de ministres la inacció de l'executiu envers l'increment del cost per litre dels carburants per a la ciutadania, recordant que aproximadament tres quartes parts del combustible que es consumeix a Andorra correspon als turistes. Només els professionals del transport podran acollir-se a una bonificació.

Pel que fa al cistell de la compra, l’única mesura que es pot considerar i que han aplicat alguns supermercats de manera puntual és la limitació de la venda d’alguns productes més demanats i que poden escassejar, com per exemple els olis. Aquesta mesura evita que l’acaparament generi més escassedat i pressioni artificialment els preus a l’alça.

La pujada de les matèries primeres, dels processos de producció i del transport, fa que els supermercats hagin de repercutir aquest increment de costos als productes. En alguns països s’estudia com atenuar l’impacte de l’augment del cistell de la compra a les llars. Es parla de “mesures quirúrgiques” com podria ser una baixada temporal dels impostos que graven el consum fins i tot pel que fa als impostos reduïts que ja s’apliquen en determinats productes.

Mentre no arriben noves mesures, i amb un IPC del 4,8% que de moment no s'ha traslladat als salaris, a la forta pujada dels preus de l’habitatge que es registra des de fa anys a Andorra, ara s’hi afegeix l’augment dels preus dels combustibles, de l’electricitat i del cistell de la compra.