El futur del tabac passa per la innovació

Andorra la VellaTothom coneix els danys perjudicials de fumar i tot i així, més de 1.000 milions de persones continuen fumant. Per aquest motiu, les empreses comencen a replantejar-se el futur del negoci, molt més conscienciades pel dany que produeix el tabac. És el cas de Philip Morris Internacional (PMI) amb els nous productes que està llençant menys perjudicials per a la salut, com és el cas d'IQOS, l'aparell que en lloc de cremar, escalfa el tabac. Durant la jornada 'Technovation' al centre de I+D 'El cub' que PMI, el vicepresident Internacional de Comunicacions, Tommaso Di Giovanni, va refermar l'aposta de la companyia a trobar millors formes de fumar, ja que els estudis mostren que el 2025 hi haurà el mateix nombre de fumadors que actualment. Des de la companyia, tot i que treballen perquè no hi hagi nous fumadors, busquen incentivar als quins ho fan, que ho facin d'una altra manera i per aquest motiu els ofereixen alternatives. De fet, les evidències científiques en un estudi efectuat per la companyia, mostren que amb la utilització d'IQOS s'eliminen entre el 90 i el 95% dels components nocius i potencialment nocius.

Per aquest motiu, PMI està focalitzant els seus recursos en la tecnologia, la ciència i la innovació, per canviar el model. Actualment, els productes sense fum ja es troben en 71 països i amb 12,7 milions de fumadors que s'han passat a IQOS, fet que ha canviat el model de la companyia. El primer trimestre d'enguany, el 30% dels ingressos de l'empresa venen donats per aquest tipus de productes. "La nostra empresa està en transformació", va refermar Di Giovanni, emfasitzant els 9,2 milions de dòlars invertits en aquests nous productes. En aquests instants el 99% dels recursos de I+D de PMI estan destinats al tabac sense fum i el 75% de la comercialització també amb prop de 1.000 persones treballant en enginyeria i ciència. Amb aquesta visió de futur, els seus objectius de cara el 2025, són que 40 milions de persones s'hagin passat al tabac sense combustió i que el 50% dels ingressos de l'empresa vinguin donats per aquests productes. PMI actualment té una gamma de productes que van des de l'IQOS, amb el nou IQOS ILUMA, fins als productes de E-Vapor o des dels 'Oral Smokeless', que són bosses de nicotina per posar-se a la boca.

A més, amb tota la investigació efectuada, "estem utilitzant la nostra capacitat i habilitats per anar més enllà del tabac i la nicotina" per utilitzar-los per a la salut i el benestar. Di Giovanni va afegir que PMI ja ha adquirit tres empreses destinades a fer productes farmacològics especialitzats en la inhalació, i pretenen poder invertir en tota aquesta nova gamma de productes 1.000 milions de dòlars de cara el 2025.

D'altra banda, i més en el cas andorrà, on el tabac és un dels motors del país, Di Giovanni va destacar que és qüestió de temps que tota la indústria vagi per aquest camí i creu que ja hi ha interés de les altres companyies per entrar en aquest nou model i treballar amb ells. Tot i així, considera que el principal accelerador del canvi seran les regulacions dels països i l'agilitat dels governs. Per tant, creu que "hi haurà d'haver dues taxes: una pels productes amb nicotina i una altra pel tabac amb impostos més alts per aquesta segona i uns impostos més reduïts pels productes amb menys risc".

Millora a la salut pública

En aquest sentit, la Head de Scientific Engagement per llatinoamèrica i Canadà de PMI, Andrea Constantini, considera que amb l'adopció d'aquestes alternatives, "en 20 anys veurem una disminució de danys en la salut pública", ja que "si no fem alguna cosa no aconseguirem baixar la mortalitat". Tot i així, va voler deixar clar que no és un producte lliure de risc, i que, per tant, la regulació i la informació és molt necessària per prevenir que els menors d'edat tinguin accés a aquests tipus de productes i els no fumadors també.

Cal destacar, que aquests tipus de productes no eliminen la nicotina, però des de PMI asseguren, que des del punt de vista científic, la nicotina no és la causant de les malalties relacionades amb el tabac. Tot i així, adverteixen que és una substància addictiva. Constantini va assegurar que en aquests moments s'està apropant aquest avanç a la comunitat mèdica i científica, però va reconèixer que actualment no tenen dades dels efectes d'aquests productes. "No tenim evidència científica de si aquests productes disminueixen malalties" però "sabem que potencialment les poden reduir segons els indicadors de risc", com podrien ser les malalties cardiovasculars o càncer de pulmó, entre d'altres. D'acord amb un estudi, Constantini assegura que en els fumadors que es van passar al tabac sense fum, al cap de sis mesos, els indicadors de risc clínic disminueixen d'una forma similar a les persones que deixen de fumar. Finalment, va concloure que aquest tipus de producte no és la millor alternativa, ja que el millor és deixar de fumar, però "pels qui volen continuar fumant és un millor escenari".