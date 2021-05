Gairebé 5.000 assalariats afectats per suspensions del contracte al febrer

Andorra la VellaEl mes de febrer, un total de 4.730 assalariats (4.084 el mes de gener, és a dir, 646 menys) s'han vist afectats per les suspensions temporals de contractes de treball a causa de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l'empresa amb l'aportació econòmica per part del Govern. Aquests assalariats representen el 13% dels assalariats totals (un 11% el mes de gener). El Govern ha aportat 3.353.248 euros (2.522.005 euros el mes de gener), el que representa un 4% de la massa salarial total, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

D'altra banda, també s'informa que el nombre d'assalariats se situa en 37.472 persones, segons dades avançades del mes de març, el que representa una caiguda de l'11,6% respecte al mes de març de l'any passat. La massa salarial se situa en 85,04 milions d'euros, el que suposaa també un descens del 5,2%. En canvi, tant el salari mitjà avançat com el medià, creixen, així, el mitjà se situa en els 2.269,50 euros, mentre que el medià és de 1.697,98 euros, el que representa, respectivament, un increment del 7,3% i de l'1,6%.

El departament d'Estadística també fa públiques aquest dijous les dades semidefinitives del mes de febrer i així tenim que el nombre total d'assalariats és de 37.536 persones, el que representa una davallada del 12,8% respecte al mateix mes de l'any anterior, en què hi va haver 43.042 persones. El sector activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 6,9%, és el que presenta un increment més destacat. Per contra, el que té un decrement més important en el nombre d'assalariats és hoteleria, amb un 45,3% menys.

La mitjana d'assalariats, d'acord amb les dades acumulades de gener i febrer és de 37.657 persones, un 12,7% menys comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 7,8%. En canvi, el que més cau és hoteleria, concretament un 43,9%.

Segons les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana d'assalariats és de 37.550 persones, un 5,7% menys en comparació amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és indústries manufactureres, amb un 4,9%. En canvi, hoteleria cau un 24,7%.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de febrer és de 2.129,05 euros, un 1,1% menys respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 3%, mentre que la variació negativa més destacable és la de transports i telecomunicacions, amb un 18,3%.

D'acord amb les dades acumulades de gener a febrer, el salari mitjà s'ha situat en 2.126,39 euros, equivalent a una variació negativa del 0,2% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 5,5% i altres activitats socials i serveis personals, cau un 9,8%.