Gairebé un 70% de les entrades pel Cirque du Soleil venudes

Andorra la VellaLa venda d'entrades per al nou espectacle del Cirque du Soleil, MŪV, que aterra aquest mes de juliol al país, va sobre rodes. Ho ha manifestat el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, qui ha detallat que ja s'han comercialitzat un 67% dels tiquets, de les quals, un 54% corresponen al sector turístic. "L'objectiu de l'espectacle és de fer l'estada dels turistes més agradable i aportar un atractiu més", ha indicat.

En aquest sentit, ha comentat que s'han venut entrades a clients de dinou països diferents, entre els quals ha destacat Austràlia, els Estats Units i Argentina, entre altres, malgrat que ha destacat que la màxima audiència correspon a públic espanyol. Budzaku ha recordat que un 80% de les persones que van a veure les funcions, "ho fan específicament pel 'show'", i ha exposat que l'espectacle a Andorra "val la pena", ja que el preu no té comparació amb el que es "paga en altres localitzacions". A més, ha assenyalat que el 90% de les persones acaben pernoctant al Principat, tot reiterant que el volum d'estades durant el mes de juliol ha augmentat fins a un 46%.

En referència a la crisi econòmica actual causada per l'encariment de l'energia, els carburants, la inflació i la guerra a Ucraïna, el gerent de la parapública ha posat de manifest que "pot tenir una afectació en l'arribada de turistes", però ha ressaltat que després de la pandèmia del coronavirus "la gent té ganes de viatjat" i tot apunta que serà una "bona temporada". Per la seva banda, Mireia Maestre, la directora de Màrqueting i Marca de MoraBanc, qui patrocina l'esdeveniment, ha indicat que des de l'entitat aposten per la iniciativa perquè dinamitza el sector turístic durant tot el mes de juliol.