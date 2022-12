Gallardo diu que una de les companyies del transport públic prioritza els vehicles grans per a serveis privats

Andorra la VellaEl ministre d’Economia Jordi Gallardo ha acusat una de les companyies concessionàries del servei d’autobusos d’estar destinant els vehicles de gran capacitat a serveis privats en comptes del transport públic. El ministre ha destacat que aquesta forma d’actuar no ajuda a solucionar els problemes d’excés de passatgers i no compleix amb el que està previst en l’adjudicació del contracte signat amb el Govern. Segons Gallardo, en declaracions que recull ATV, s’estan prioritzant els serveis privats i això és una font de problemes.

El titular d’Economia ha comentat que hi ha altres situacions que compliquen el servei. Ha citat, per exemple, que part dels estudiants que haurien d’utilitzar el bus lliure estan viatjant en la línia regular i això provoca un excés de persones en els busos. Per contrarestar aquest tipus de situacions es farà una campanya informativa en les parades del servei per explicar com s’ha d’utilitzar el transport públic.

Respecte a les dificultats per contractar xofers, Gallardo ha incidit en què ja s’han aconseguit incorporar els conductors que es necessitaven per garantir les necessitats. El ministre ha anunciat que s’estan fent inspeccions i seguiment ‘a peu de carrer’ per anar controlant que el servei sigui adient i les companyies compleixin el que estava pactat en les adjudicacions.