Gallardo, a Josep Cuní, sobre els 'youtubers': “S'ha buscat una polèmica que no és”

Andorra la VellaSis dels deu 'youtubers' amb més seguidors d'Espanya han fixat la seva residència a Andorra. La darrera arribada, d''el Rubius', ha generat una polseguera tan gran que Andorra ha estat tendència durant setmanes a les xarxes socials del país veí del sud, en un debat constant a tot tipus de mitjans de comunicació, entre partidaris i detractors de fixar la residència a països amb una fiscalitat més baixa que la mitjana. Aquest dilluns, en un dels programes matinals amb més audiència de Catalunya, 'Aquí, amb Josep Cuní' de la Cadena Ser, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha negat que hi hagi “una gran onada” de sol·licituds de 'youtubers' que vulguin establir-se al Principat i ha lamentat que “s'hagi buscat una polèmica que no és”.

Gallardo ha defensat que la gent “vingui i s'instal·li a Andorra i que ho faci per motius legítims”. “Ens agradaria que aquest fet estigués exempt d'una certa polèmica que s'ha intentat generar. Aquestes persones estan legalment instal·lades al país i tributen en un règim fiscal homologat a Europa. S'ha buscat una polèmica que no és. És important que no es posi una etiqueta, ni a aquestes persones ni al país, que no correspon a cap tipus de praxis fraudulenta ni il·legal”, ha argumentat el ministres, qüestionat per periodista Josep Cuní.

El programa també ha comptat amb el 'youtuber' resident, Manuel González, 'Manucraft', qui ha defensat l'elecció de cadascú d'anar a residir on vulgui i pagar els tributs que toquin. “Jo no faig res il·legal. A Espanya vaig tenir un problema amb Hisenda, perquè durant molt temps una empresa no em va pagar i vaig estar sense ingressos i Hisenda em perseguia perquè els pagués, quan jo ho havia anat fent cada tres mesos. Em vaig sentir perseguit, com un criminal. Això a Andorra no m'ha passat, aquí hi tinc una relació normal i no de persecució”. 'Manucraft' ha explicat que “cada 'youtuber' té el seu grup d'amics” al país, i conviu amb gent “que fa aplicacions o que juguen al pòquer”.