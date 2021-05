Gallardo 'ven' Andorra al Círculo Ecuestre

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha ofert aquest dilluns al migdia una conferència al Círculo Ecuestre de Barcelona en la qual ha presentat les principals línies estratègiques i les oportunitats d’inversió d’Andorra, centrades en la digitalització i la sostenibilitat amb un fort component d’innovació. Sota el títol ‘Oportunitats d’inversió, innovació, sostenibilitat i economia digital com a pilars de l’Andorra del futur’, a l’acte han assistit més de 40 empresaris de la capital catalana –que s’han interessat per l’estratègia de diversificació econòmica del Govern–, així com la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el president i el vicepresident del Círculo Ecuestre, Antonio Delgado i Enrique Lacalle, respectivament.

Gallardo ha destacat la importància del procés de diversificació econòmica del país, passant per la transformació digital, el desenvolupament sostenible i l’impuls de la innovació. En aquest marc, el titular de Presidència, Economia i Empresa s’ha referit a qüestions com l’arribada de la multinacional farmacèutica Grifols a Andorra, ha fet balanç de l’acollida de la 27a Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de govern i ha exposat quina ha estat la gestió de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 fins al moment.

En el seu parlament, informen des del Govern, el ministre ha remarcat que tot i la crisi, l’any passat la inversió estrangera ja va representar el 5,5% del PIB del país i ha fet menció als onze sectors prioritaris de l’estratègia de diversificació com són el ‘blockchain’, el ‘fintech’, l’'e-commerce' i els 'e-sports', el ‘health&wellness’, la biotecnologia, l’esport, l’educació, la producció audiovisual, el ‘GreenTech’ i l’agricultura. Paral·lelament, Gallardo s’ha referit al projecte de zona franca.

Pel que fa als futurs reptes del país, el ministre ha parlat sobre la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea. En aquesta línia, ha abordat la qüestió de les comunicacions internacionals i el desenclavament geogràfic andorrà, remarcant l’impuls de l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell amb l’obertura de futures línies regulars de vols, el projecte de l’heliport nacional o l’estudi de la possible viabilitat de l’arribada del ferrocarril.

Els empresaris presents al col·loqui s’han interessat pels avantatges que ofereix Andorra per a l’arribada d’empreses, ressaltant qüestions com l’estabilitat política, la seguretat jurídica, la qualitat de vida o la fiscalitat competitiva. En aquest sentit, Gallardo ha explicat que s’està treballant una llei d’economia digital que entrarà a tràmit parlamentari durant el mes de juny, tot amb l’objectiu de retenir i atraure talent al país d’alt valor afegit.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa també ha mantingut aquest dilluns diverses reunions de treball amb empreses vinculades al sector de la mobilitat elèctrica i de la innovació i recerca.