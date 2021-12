Galobardas insiteix que l'AGIA està per ajudar que el mercat immobiliari funcioni millor

Andorra la VellaEl Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA) ha fet una aportació solidària de 9.000 euros a la Creu Roja Andorrana. Aquest conveni, tal com ha explicat el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, permetrà a l'entitat comprar 200 jaquetes plumíferes que "ens seran molt útils a nivell de tots els voluntaris actius". Tot i ser el primer conveni, Pol ha remarcat que els interessaria que la col·laboració pogués anar més enllà. Per la seva banda, el president de l'AGIA, Jordi Galobardas, ha expressat que "segurament tindrà continuïtat", i ha remarcat que tot i ser agents econòmics i no socials, "estem immersos dins de l'economia i som els principals interessats que el tema social funcioni i vagi bé". Per aquest motiu, des de l'AGIA van pensar que valia pena aportar el seu granet de sorra dins de la crisi de la pandèmia amb la Creu Roja, per la tasca que han desenvolupat al llarg d'aquest temps.

D'altra banda, des de la Creu Roja han assegurat que es troben molt tensats i que no esperaven aquesta sisena onada. "Aquesta pandèmia ens ha afectat a tots, tant a entitats com a persones, i per descomptat nosaltres hem d'estar al capdavant", ha declarat Pol, destacant l'important paper dels voluntaris, els quals ha manifestat que són "la nostra força i la nostra base principal". En aquesta línia, ha comentat que l'auge de voluntariat que hi va haver en l'esclat de la pandèmia s'ha vist una mica reduït. En l'actualitat la Creu Roja disposa d'entre 540 i 600 voluntaris, i Pol ha reiterat que de voluntaris "mai en sobraran".

Pol també ha manifestat que ha estat un any dur per la Creu Roja, per certes mancances i deficiències que han tingut. "Portem més de 20 mesos de pandèmia i intentarem aguantar fins on puguem", ha expressat, i ha afegit que els és difícil, però que continuaran amb els 'stop labs' fins que facin falta. En l'actualitat, el servei del banc d'aliments de la Creu Roja està donant servei a una cinquantena de famílies.

Per la seva banda, Galobardas ha manifestat que sempre que siguin requerits, intentaran respondre amb una petita aportació, però ha reiterat que aquest no és el seu objecte final. A més, també ha recordat que durant la pandèmia, molts propietaris van ser molt solidaris cedint i posant a disposició pisos pel personal sanitari. La iniciativa "va tenir un cert èxit i es va crear una cartera de pisos que no es va arribar a esgotar", ha comentat, assegurant que alguns sí que es van utilitzar.

El president de l'Agia també ha estat qüestionat pels periodistes sobre la problemàtica de l'habitatge. En aquest sentit, Galobardas ha indicat que el paper de l'AGIA no és crear una cartera de pisos, sinó que la seva funció és ajudar a crear les condicions perquè el mercat immobiliari funcioni millor. "Hem participat en totes les taules de l'habitatge i amb les converses amb l'administració", ha apuntat. De fet, ha afirmat que les polítiques que s'han seguit fins al moment no han estat prou efectives i considera que s'haurien de fer més. "El problema és que les accions en el sector immobiliari tenen una reacció al cap d'un cert temps", ha assenyalat, afegint que cal veure com s'implementa aquesta col·laboració publicoprivada que es vol llençar des de l'executiu.