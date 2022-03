Gerard Caselles substitueix Jordi Galobardas al capdavant de l'AGIA

Andorra la VellaUna setantena de col·legiats, sumant l'assistència presencial i delegada, han participat aquest dimecres a la que ha estat la tercera Assemblea General Ordinària de l'AGIA, que s'ha celebrat de manera telemàtica. Durant la sessió, s'ha acordat el nomenament de Gerard Caselles com a nou president de l'organisme, substituint d'aquesta manera a Jordi Galobardas, qui ostentava el càrrec fins a l'actualitat.

La renovació del president de l'AGIA també ha servit per aprovar la nova Junta de Govern, en la qual Sandra Cano actuarà com a vicepresidenta, Roc Viñals com a secretari, Jordi Marticella com a tresorer, i Raquel Majoral, Alfons Pruna, Ignasi Martin, Joan Toribio i David Font com a vocals.