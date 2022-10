Els gestors immobiliaris vaticinen una caiguda de l'oferta de lloguer arran dels límits a la construcció

Andorra la VellaEls gestors immobiliaris consideren l'estudi de capacitat de càrrega màxima de les parròquies perquè els comuns adaptin els plans d'ordenació i urbanisme indispensable, tal com informa RTVA. Tot i això, consideren que la situació empitjorarà per les restriccions que deriven de la llei.

El president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Gerard Casellas, considera que únicament aconsegueix limitar més l'oferta i posar topalls al creixement, el que suposarà que l'habitatge serà cada vegada més escàs. Descarta a més, a hores d'ara, una baixada o estabilització dels lloguers. Cosa que, segons Casellas, únicament passaria si entréssim en una crisi on hi hagués població que marxés del país.

El president de l'AGIA veu el model andorrà lluny del de Mònaco, on gran part dels treballadors viuen en zones frontereres. Una decisió que cada cop prenen més treballadors, com destacava l'associació de consumidors, que alerta que els lloguers cars i els sous baixos fan que Andorra ja no sigui atractiu per venir a treballar-hi.