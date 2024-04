Govern avisarà els propietaris dels pisos buits perquè justifiquin si en fan ús o no

Andorra la VellaLa mesura anunciada per l'executiu el dijous passat d'expropiar temporalment els pisos buits que no tinguin ús, ha estat una de les que ha generat més polèmica. Les associacions de propietaris i persones del món empresarial del país han criticat durament la iniciativa. Xavier Espot, cap de Govern, ha comparegut als micròfons d'RTVA aquest matí al programa 'Avui serà un bon dia' i ha defensat que aquesta part del projecte de llei tindrà una sèrie de garanties per evitar expropiacions temporals a persones que realment no tenen el pis buit, entenent que els pisos buits són aquells que no tenen cap mena d'ús. El cap de Govern ha explicat que, en primer lloc, es notificarà als propietaris dels pisos suposadament buits perquè puguin al·legar si es tracta o no d'un pis buit i, en el cas que la causa ho justifiqui, no s'aplicarà la cessió temporal. A més, ha exposat que si Govern es queda amb el pis, els diners els rebrà el propietari i que aquest tindrà, "en tot moment", la possibilitat recuperar-lo per vendre'l o per llogar-lo.