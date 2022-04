Govern confirma que no hi ha actius al país per bloquejar de persones o empreses russes

Andorra la VellaEl ministre portaveu, Eric Jover, ha condemnat aquest dimecres “de manera rotunda” les imatges provinents de Butxa, a Ucraïna. “Quan hi ha imatges com les que ens arriben amb la sospita que es perpetren atrocitats només podem que reafirmar la nostra condemna i alinear-nos amb la comunitat internacional amb les mesures preses”, ha dit, per insistir que el “Govern d’Andorra reafirma la posició d’aplicar les sancions internacionals proposades per la UE amb l’objectiu d’aportar el nostre granet de sorra i un element pragmàtic associat a la condemna”. Paral·lelament, Jover ha manifestat que, arran del primer paquet de sancions contra interessos russos i bielorussos al país aplicat la setmana passada, la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFand) i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) treballen amb el sector financer per bloquejar els actius russos que hi ha al país, en cas que aquests s’incloguin en el llistat internacional de fons amb titularitat de persones físiques o jurídiques vinculades al Kremlin. Però no ha estat el cas: “Es confirma la sospita que no hi hauria la presència a Andorra d’actius associats, ni amb persones físiques ni jurídiques provinents de Rússia o Bielorússia que apareixen al llistat internacional”, ha dit el portaveu.

Recordem que l’Executiu va aprovar la setmana passada el primer paquet de sancions contra interessos russos i bielorussos, que inclou un possible bloqueig d’actius de persones físiques o jurídiques amb origen en algun d’aquests dos països si tenen vincles associats al Govern rus. Tot i que hi ha un miler aproximat de comptes oberts al país de persones amb aquestes nacionalitats, no s’ha detectat que cap d’elles s’inclogui a l’esmentat llistat. De tota manera, Jover ha insistit que les mesures que aplica el Govern serveixen perquè “no es pugui utilitzar Andorra com a plataforma. Mai hem de representar un camí de fugida dels actius russos i bielorussos, pensem que té sentit aquest bloqueig perquè no s’utilitzi el nostre territori de plataforma per moure els actius russos d’altres països”.

226 sol·licituds de residència de refugiats ucraïnesos

D’altra banda, Jover ha confirmat que el Govern ha rebut 226 demandes de sol·licitud de permís de sojorn i residència de refugiats ucraïnesos en el marc de la llei d'acollida temporal 4/2018. De total, n’hi ha 29 que encara no tenen l’autorització governamental perquè els manca fer-se la revisió mèdica o perquè s’han de vacunar contra la covid, requisits que se’ls demana per concedir-los l’autorització. El ministre portaveu també ha indicat que hi ha 61 menors refugiats escolaritzats en els diferents centres escolars del país, dels 88 menors que consten al registre. Per franges d’edat, n’hi ha 18 d’entre 0 i 4 anys, 68 de 5 a 16 anys i dos menors que tenen entre 17 i 18 anys.