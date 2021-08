El Govern exigirà la vacunació als temporers aquest hivern

CanilloDesprés de la problemàtica sorgida amb la manca de treballadors al sector turístic aquest estiu, el Govern ja té la vista posada en la temporada d'hivern per tal que aquesta situació no es torni a repetir, si menys no amb aquesta magnitud. És per això que aquest dijous el cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que amb la quota d'hivern "haurem de ser numèricament més generosos que l'any passat", però també "més estrictes per tenir garanties sanitàries". És per això que, tal com ha avançat, l'executiu només permetrà treballar al país aquells temporers que estiguin vacunats. De fet, Espot ha indicat que el grup de treball transversal ja ha dut a terme una sèrie de reunions amb diverses associacions amb les quals es pretén "cercar solucions consensuades per atreure més treballadors de fora", especialment en aquells sectors mancats de mà d'obra.

Tot i aquesta problemàtica, i malgrat que les finances públiques es continuaran ressentint a causa de la pandèmia igual que l'any passat, el Govern està constatant que "aquesta temporada d'estiu està sent bona, fins i tot millor del que esperàvem" i, aquest fet, "es tradueix en tota una sèrie de dades positives". Una d'elles són les xifres del Servei d'Ocupació, que actualment registra la inscripció de 700 persones en recerca de feina "i això ens situa a nivells prepandèmia". "És una dada excel·lent que ja intuíem", ha manifestat Espot, afegint que "la situació d'atur ha disminuït considerablement".

A més a més, quant a l'arribada de visitants, també s'està veient, especialment durant aquestes darreres setmanes, com el nombre d'excursionistes i turistes està sent força elevat. El cap de Govern atribueix aquesta alta afluència turística a diversos factors. Entre ells es troba la millora de la situació sanitària als països de l'entorn, la priorització per les destinacions de proximitat i també la "bona gestió de la crisi" que està duent a terme el Principat, així com "la feina de reclam que s'ha fet des del país i que fa que la gent vulgui venir per la diversitat d'oferta turística i perquè som un destí segur".

Finalment, el cap de Govern no s'ha mostrat preocupat per si França promociona el turisme local, ja que les bones relacions amb el país veí del nord "han fet que sempre ens hagin considerat part del seu territori", per la qual cosa, "que potenciïn el turisme intern no ens ha de perjudicar".