Govern injecta 15 milions a FEDA per comprar energia

Andorra la VellaGovern informa que s'aprova un crèdit extraordinari per un import total de 15 milions d’euros per atendre una aportació patrimonial per compensar les pèrdues de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) en l'adquisició d'energia als mercats elèctrics.

El suplement de crèdit al Pressupost de FEDA es finança amb una aportació patrimonial de l’Administració General.