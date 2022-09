Govern manté la congelació dels lloguers el 2023

CanilloNova congelació dels lloguers el 2023 d’acord amb l’IPC consolidat. Ho ha manifestat en declaracions a premsa el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, qui ha asseverat que el Govern ja té el text de la llei de mesures de protecció i flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, que incorpora accions consensuades amb la comissió nacional, la qual inclou interlocutors de tots els àmbits socioeconòmics.

D’aquesta manera, ha exposat que, tot i que les mesures que es presentaran al consell de ministres per, posteriorment, entrar a debat parlamentari al Consell General, “no resoldran la problemàtica actual”, però segueixen la línia marcada per l’executiu per tirar endavant un nou model que doni solució a la situació. Filloy, ha posat de manifest que la pròrroga als contractes de lloguer es continuarà duent a terme fins que no hi hagi més oferta al mercat.