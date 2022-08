El Govern negocia finançar el projecte del tren amb fons del Banc Europeu Central

Andorra la VellaEl Govern i la Generalitat de Catalunya comparteixen l'interès per construir una línia de tren fins a Andorra. Després que un estudi previ hagi establert en 600 milions el cost de la construcció, el finançament s'ha tornat la principal barrera per a tirar endavant el projecte. Malgrat això, i segons informacions de RTVA , el Govern fa temps que negocia una col·laboració amb el Banc Europeu d'Inversions. Aquesta opció resulta la més viable per convertir la idea en una realitat.

S'explica que aquesta entitat europea contempla subvencionar projectes de països tercers. Sempre, això sí, que impliquin diversos territoris. Seria el cas, ja que portaria també una millora del transport per al Pirineu. Les sensacions són bones, perquè la Unió Europea ha invertit xifres considerables en projectes ferroviaris les últimes dècades. Es consideren plans imprescindibles per a millorar la sostenibilitat del transport a Europa.