Govern no contempla obrir el mercat de les telecomunicacions per afavorir el desenvolupament del sector

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha assegurat en una entrevista a Andorra Televisió que defensarà el monopoli d'Andorra Telecom davant la Unió Europea. Riba considera que hi ha arguments suficients per mantenir-lo, en base que es tracta d’una empresa pública.

El secretari d’Estat ha explicat que en un mercat de les telecomunicacions obert, amb diferents operadors privats competint per un únic pastís, en un indret com la Vall del Madriu, per exemple, ningú hi invertiria diners a instal·lar el 4G. En aquest sentit, confia que Europa permeti mantenir el monopoli. Aquesta possibilitat, no obstant, i d’acord amb les polítiques econòmiques i tecnològiques europees, penalitzaria la competitivitat i el desenvolupament del sector.

En la mateixa entrevista, Riba ha manifestat que la tarifa d'Andorra Telecom es troba en la taula mitjana de preus dels països europeus. La més barata és de poc més de cinc euros, mentre que la que inclou tot tipus de serveis, puja a noranta. Actualment els preus més baixos es troben a Romania, Polònia i França. Els més alts a Xipre, Portugal i Bèlgica.