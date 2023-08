El Govern presenta un estudi estadístic sobre els resultats de les empreses a la pandèmia

Andorra la VellaEl Govern d'Andorra ha publicat un informe que revela les repercussions de la crisi sanitària causada per l'aparició de la Covid-19 durant l'any 2020 sobre l'economia del país. L'informe mostra una tendència negativa en l'activitat, els beneficis i la rendibilitat de les empreses andorranes, trencant així la dinàmica positiva dels anys anteriors.

Segons el document, la rendibilitat financera de les empreses andorranes va caure significativament durant el 2020. Aquest indicador, que mesura la relació entre el resultat de l'exercici i la xifra dels fons propis de l'empresa, va patir una variació negativa del -53,83% respecte a l'any anterior, assolint un valor del 1,72% per al conjunt de les empreses actives durant el 2020. Malgrat això, la secció "Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials" va destacar amb una rendibilitat financera del 55,65%.

Pel que fa a la rendibilitat econòmica total, que relaciona el resultat d'explotació amb el total dels actius de l'empresa, es van observar resultats desiguals segons l'estructura de l'actiu i les característiques sectorials de l'activitat. En aquest sentit, la secció "Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials" va obtenir una rendibilitat econòmica del 42,72%, mentre que la secció "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; Altres serveis" va experimentar una rendibilitat econòmica negativa del -7,62% a causa d'un resultat d'explotació advers.

D'altra banda, l'informe destaca una disminució de l'endeutament global de les empreses actives. El nivell d'endeutament, que mesura la relació entre els fons aliens i el total dels recursos de les empreses, va baixar un -5,21% durant el 2020, situant-se en un valor del 21,61%. Això indica que les empreses estan guanyant autonomia financera i reduint el risc financer, ja que els deutes són menors en comparació amb les fonts de finançament.

Quant a la qualitat del deute, es va mantenir relativament estable. La prova àcida total, que avalua si les empreses tenen actius suficients a curt termini per cobrir els deutes a curt termini (excloent les existències), va ser de l'1,52€ l'any 2020, disminuint un -0,51% respecte a l'any anterior. Aquesta xifra demostra que les empreses andorranes no van tenir problemes per afrontar els seus deutes a curt termini.

En el desglossament dels indicadors, l'informe destaca les seccions "Informació i comunicacions" amb un valor de 3,44€ i "Educació; Activitats sanitàries i de serveis socials" amb 2,55€ com les més solvents, mentre que les seccions "Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca" i "Activitats immobiliàries" van obtenir els valors més elevats en relació amb el patrimoni net.

Pel que fa a l'estructura del compte de pèrdues i guanys, el resultat d'explotació va experimentar una disminució del -46,19% fins a 377,83 milions d'euros, principalment a causa d'una forta caiguda del -12,81% en els ingressos d'explotació i un augment del +11,74% en les amortitzacions. Les despeses més rellevants es van concentrar en el consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials, seguit de les altres despeses d'explotació.

Tot i les dificultats ocasionades per la crisi sanitària, l'informe posa de manifest que les empreses no financeres van mantenir la seva fortalesa i capacitat d'expansió durant l'any 2020. No obstant això, caldrà estar atents a les dades dels pròxims anys per veure com evoluciona la situació econòmica del país.