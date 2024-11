"Govern preveu arribar a 500 pisos públics a final de legislatura"

Andorra la VellaLa ministra d’Economia, Presidència, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha confirmat que el pròxim dimecres es fixaran els preus del parc públic d’habitatge del Govern, amb la intenció d’activar les primeres ofertes abans que acabi l’any. En aquest primer tram, l’oferta inclou quatre pisos de tres habitacions a Sant Julià de Lòria, destinats a famílies, i els pisos de l’Hotel Àrtic, ja llestos per adjudicar a falta de completar l’escriptura.

Marsol ha assegurat que “si tot va bé”, aquestes dues promocions s’oferiran a finals de novembre, i ha avançat que, “una vegada tanquem el termini de sol·licituds, adjudicarem els habitatges en un màxim de dues setmanes”. Això suposaria que les primeres famílies podrien accedir-hi abans de finalitzar l’any, una mesura que, segons la ministra, demostra el compromís del Govern per “oferir respostes ràpides davant la crisi d’habitatge actual”.

Promocions d’habitatges previstes fins al 2026

El parc públic d’habitatges impulsat pel Govern, que busca pal·liar el greu dèficit d’oferta, continuarà creixent amb els projectes de Roure de Sansa a Andorra la Vella, previstos per ser lliurats durant el primer trimestre de 2025, i les promocions de Canillo i Encamp, a les quals seguiran els pisos d’Arinsal. Marsol ha detallat que “fa quinze dies es van adjudicar les obres dels edificis d’Ordino”, amb la qual cosa ja estan en marxa la majoria de les promocions.

Ens hem esforçat per tenir aquests pisos el més aviat possible. A finals del 2026, creiem que podrem oferir 350 pisos i arribar a 500 per a la fi de la legislatura ” Conxita Marsol

Marsol ha estat clara sobre l’objectiu final de l'Executiu en aquesta matèria: “A finals del 2026 hauríem de tenir 300 pisos en oferta, i podríem assolir els 500 habitatges públics disponibles a final de legislatura”. A aquest nombre s’hi afegiran altres projectes, com els pisos del Pessebre, els de CEDRE i una promoció addicional a la Borda Nova, juntament amb altres projectes a La Massana. Aquesta xifra, segons la ministra, “seria una resposta contundent a les demandes socials creixents d’accés a l’habitatge a Andorra”.

Endarreriment a les obres d'Escaldes

Govern també afronta alguns desafiaments, com les dificultats que han sorgit en les obres d’Escaldes-Engordany per la descoberta d’unes bigues. Aquest imprevist ha endarrerit el ritme de construcció, però Marsol assegura que “no suposarà un gran retard en l’adjudicació dels habitatges”. La ministra ha destacat que “amb les pròrrogues de lloguer fins al 2027, esperem que el preu dels lloguers es pugui mantenir en nivells més controlats”, com una mesura transitòria per estabilitzar el mercat fins que el parc públic estigui plenament operatiu.

Un esforç per combatre la crisi d’habitatge

Marsol ha destacat l’esforç del Govern per accelerar els terminis de lliurament i oferir opcions residencials assequibles a la ciutadania en un context de preus de lloguer altament tensats. “Ens hem esforçat per tenir aquests pisos el més aviat possible”, ha reiterat la ministra, assegurant que l’Executiu treballa per fer front a la crisi d’habitatge que afecta especialment els residents amb menys capacitat adquisitius.

Amb la previsió d’incorporar aquests nous habitatges al parc públic, Govern vol garantir que es podrà oferir habitatge assequible a una part significativa de la població, ajudant així a estabilitzar un mercat que ha experimentat un increment de preus considerable en els darrers anys.