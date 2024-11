Marsol confirma un creixement del PIB superior a l'esperat i per sobre d'Espanya i França

Andorra la VellaConxita Marsol avança que el creixement del PIB del 2023 ha estat del 2,4% superant de llarg les previsions de l’1,6%. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha explicat els bons indicadors econòmics i els reptes que afronta el Govern durant la inauguració de l’Andorra Economic Forum, esdeveniment amb prop d’un miler de participants que aplega durant dos dies al país les veus líders de l’emprenedoria, tendències macroeconòmiques i noves tecnologies.

El Producte Interior Brut (PIB) real del 2023 s’ha incrementat el 2,4%, una xifra força superior a la previsió de creixement de l’1,6%. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha valorat la xifra de forma molt satisfactòria: “L’economia funciona, estem per sobre dels països veïns i de l’eurozona i això és una bona notícia per al país”. No obstant això, Marsol ha deixat clar que el Govern ha d’afrontar altres reptes, com l’accés a l’habitatge, el poder adquisitiu dels ciutadans o l’increment dels salaris.

La dada avançada del PIB real l’ha avançada durant la seva intervenció amb motiu de la inauguració de la 2a edició de l’Andorra Economic Forum, un esdeveniment internacional que reuneix economistes, alts directius i empresaris destacats de parla hispana, veus líders de l'emprenedoria, tendències macroeconòmiques i noves tecnologies.

La implementació de la llei d’actius digitals, ha explicat Marsol, és una línia important que contribuirà a diversificar l'economia sustentada en el turisme i el comerç, i que s’ha d’ampliar fomentant sectors com la innovació i la tecnologia. La ministra ha reiterat l’aposta del Govern per crear durant el 2025 una àrea d’innovació al país. En aquest sentit, ha dit que Andorra ja compta amb un ecosistema d’empreses basat en aquests sectors d’alt valor afegit, que properament es plasmarà en un mapa on es podrà visualitzar la xifra de companyies i què aporten al conjunt de l’economia nacional.

Oferta imminent de pisos de lloguer assequible a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria

La ministra ha explicat als mitjans de comunicació que el Govern continua avançant en la construcció del parc públic d’habitatges de lloguer a preu regulat, i que en les properes setmanes ja es podran ofertar pisos a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria per assignar-los a les famílies inscrites al Registre d’habitatges de lloguer assequible. La titular d’Habitatge també ha avançat que de manera imminent, prèvia a l’oferta dels nous pisos, es farà públic el preu al qual es llogaran.

Conxita Marsol ha insistit en la voluntat del Govern d’anar dotant el país fins al 2027 d’un parc públic d’habitatges de lloguer, és a dir, mentre estan vigents “les mesures implantades per l’Executiu de pròrroga forçosa dels contractes de lloguer, que infonen tranquil·litat a les famílies”. Per això, ha afegit, l’elevat capítol d’inversions centrat en aquesta matèria. “Treballem incansablement pel gran repte de l’habitatge que té el Govern”, ha conclòs Marsol, “sobretot per poder ajudar les famílies i també la gent jove que es vol independitzar”.