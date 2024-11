Govern preveu sumar 30 nous habitatges assequibles a Andorra la Vella per al 2027

Andorra la VellaCap a finals del 2026 o principis del 2027 el parc públic d'habitatges incorporarà un nou immoble. Es tracta de l'edifici que el Govern preveu bastir al carrer del Cedre número 18, en una parcel·la propietat del comú d'Andorra la Vella, que la cedeix a l'executiu per un termini de 40 anys.

És previst que en aquest punt es construeixin 30 habitatges de lloguer a preu assequible que gestionarà l'Institut Nacional de l'Habitatge. En l'acte de signatura del conveni entre l'administració central i la comunal, tant el cap de Govern, Xavier Espot, com el cònsol major de la capital, Sergi González, han subratllat que només amb la cooperació entre administracions es podrà "resoldre el problema de l'habitatge".

D'aquesta manera, segons ha detallat Espot, és previst que l'executiu destini uns sis milions d'euros a construir aquest edifici, una partida que es podria veure incrementada si calgués actuar sobre l'estructura ja bastida.

González ha descartat aquesta possibilitat, afirmant que els estudis han determinat que es troba en bon estat. Tot i això, Espot ha afegit que el ministeri d'Urbanisme i Ordenament Territorial voldrà certificar-ho.

Es preveu que s'hi destinin 500.000 euros més en cas d'actuar sobre els fonaments. La parcel·la és cedida pel comú per un període de 40 anys i, segons González, l'anterior corporació va adjudicar el projecte al despatx Altura per un import de 300.000 euros. La corporació comunal també es farà càrrec de la direcció d'obra.

L'edifici constarà de sis plantes amb un total de 30 pisos (un d'una habitació, dos de dues i dos de tres per planta, segons el projecte inicial). Espot ha detallat que es "preveu licitar el projecte abans del mes de març de l'any vinent", per adjudicar-lo al juny i començar les obres, que duraran divuit mesos, amb la qual cosa l'edifici estaria disponible cap a finals de 2026 o principis de 2027. A la planta baixa, hi haurà un local destinat a "gent gran, gent jove..." i una plaça pública.

El cap de Govern ha subratllat que "només treballant junts" es podrà resoldre la crisi de l'habitatge. González també ha destacat aquesta cooperació i ha recordat que el Govern i el comú són de diferents colors polítics, però comparteixen l'objectiu d'ajudar la ciutadania. A més, ha agraït la col·laboració de l'excònsol Conxita Marsol en l'inici d'aquest projecte.

González ha esmentat les accions que s'han pres en diferents fases per solucionar la crisi de l'habitatge. A curt termini, es va crear la conselleria d'Habitatge dirigida per Marc Torrent, que ha posat ordre en les dades dels pisos buits i dijous s'aprovarà una ordinació reguladora per prestacions econòmiques per habitatge. A mitjà termini, ha destacat el programa Reviu i la recuperació d'espais públics, i a llarg termini el projecte publicoprivat per a un terreny a Terravella o el Cedre, així com un altre conveni a Borda Nova. Aquestes iniciatives permetran construir en tres anys més de 100 pisos per pal·liar la situació crítica a la parròquia.