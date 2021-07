El Govern regularà el ‘coliving’ i crearà el ‘visat d’emprenedor’

Andorra la VellaEl projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació presentat aquest dimecres pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, dibuixarà els marcs legals de les noves tendències laborals que estan apareixent al país. L’objectiu principal d’aquesta llei, segons Gallardo, és ajudar en la diversificació de l’economia del Principat i establir els marcs legals de tendències laborals que el teixit empresarial demanda. Entre altres conceptes, es definirà l’estructura legislativa del ‘coliving’, “un tipus d’habitatge pensat per al professional o estudiant que es desplaça temporalment en un lloc i que, per la tipologia de feina, prefereix un tipus d’allotjament compartit”, ha definit el ministre. Segons Gallardo, s’ha de “regular qui pot oferir un ‘coliving’, com ha de ser… hem de definir què ha de contenir un coworking o un coliving”. La futura llei també parla dels anomenats ‘nòmades digitals’ o crea la figura del “visat d’emprenedor”, amb el qual “es definiran quins són els perfils que s’hi podran acollir; persones que han de voler desenvolupar a Andorra projectes d’alt valor digital i amb un component innovador”.

Gallardo ha assegurat que durant l'elaboració del text no s'ha trobat "un referent d'economia digital d'aquestes característiques d'una manera tan àmplia i tan concreta, que emanen de la realitat que està vivint el país, amb molt moviment emprenedor i projectes amb possibilitat de ser palanca de diversificació econòmica". El text, "pioner" a la regió, "servirà per posicionar-nos com un país que aposta per la innovació tecnològica i l'economia digital", ha remarcat. El ministre ha insistit a definir la llei com "el paraigua dels diferents sectors digitals que ens han de permetre la diversificació de l'activitat econòmica del país i pot fer-se servir per temes 'e-sports', 'blockchain', la biotecnologia... sectors amb components digitals importants". Un cop s'aprovi la llei, haurem després de desplegar els reglaments que reforçaran aquesta seguretat legislativa.

Durant la seva compareixença al Consell General, el màxim representant de la cartera d'economia ha admès que el desplegament d'aquesta llei pretén "generar el marc legal adequat per retenir i captar el talent, i fins i tot recuperar el que va marxar d'Andorra". El projecte de llei està format per onze apartats que pretenen assentar les bases legals de tipologies digitals en ple creixement, com les incubadores i acceleradores d'empreses o els clústers. "Els emprenedors que tinguin un projecte en fase d'incubació o acceleració tindran les garanties que els serveis als quals s'acollin, gaudiran de tota la legalitat", ha explicat Gallardo. D'aquesta manera, es vol estimular la creació de noves empreses i "establir qui pot fer que".

En la mateixa línia, també s'amplia el concepte de 'living lab', que Andorra fa temps que desenvolupa, i es crea la "zona econòmica especial", per potenciar la concentració d'activitat de certs sectors digitals especialitzats. Altres apartats de la futura llei tipifiquen les plataformes de finançament o 'crowdfunding' i es defineix la normativa del teletreball, que marcarà els horaris, l'assimilació de les despeses, el dret a revertir l'estatus del teletreballador... Per últim, també es tracta l'accés a dades i informació, amb la "voluntat d'alinear-nos amb els criteris de la Unió Europea per fomentar els nous sectors de l'economia digital i la intel·ligència artificial" i es crearà el marc legal perquè les empreses tecnològiques puguin provar prototips de productes al país abans de llençar-los al mercat de manera definitiva. "Aquest sistema, que ja està desenvolupat a altres països del món, permetran als emprenedors a analitzar les fortaleses i debilitats dels seus projectes en un entorn de proves controlat".