Govern rep un crèdit de 8 milions del Banc de Desenvolupament que beneficiarà, majoritàriament, les pimes

Andorra la VellaEl Govern ha presentat aquest dilluns un projecte de digitalització que afecta directament el teixit empresarial del país. El Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa ha atorgat a Andorra un crèdit de vuit milions d’euros a retornar en 19 anys amb un interès aproximat del 0,5%. L’import d’aquest crèdit es destinarà íntegrament a la transformació digital tant de l’Administració com de les empreses del país. El ministre de Finances, Èric Jover, ha valorat que “és un orgull que el primer crèdit que dona aquesta institució per a la digitalització sigui per Andorra”. La presentada aquest dilluns és la segona ajuda al desenvolupament que rep el país, doncs cinc mesos després de pertànyer al Consell d’Europa, el Govern va rebre un crèdit de 12 milions d’euros per afrontar la pandèmia.

Diversos ministeris, Andorra Business, Andorra Recerca i Innovació i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis s’implicaran en el desenvolupament d’aquest projecte, que té per objectiu ajudar les empreses, especialment les petites i mitjanes, a fer un salt endavant en transformació digital. “Volem ajudar les petites i mitjanes empreses a fer aquest salt qualitatiu per ajudar-les en la digitalització”, ha dit Jover.

De fet, la digitalització de les empreses és una de les deficiències que mostren els estudis que es fan periòdicament al país sobre aquest àmbit. Segons projeccions fetes pel mateix Executiu i amb l’ajuda d’Andorra Telecom, estimen que el Principat ocuparia la 25a posició a Europa en maduresa digital, malgrat ser capdavanter en connexió a internet. En maduresa digital s’ha passat d’un 2,8 sobre 10 el 2018, a un 3,1 el 2020: plantilles de treballadors sense competències digitals adquirides, pressupostos inferiors al 10% destinats a aquest àmbit... “hi ha molt camí per recórrer i estem segurs que les empreses andorranes es digitalitzaran. I aquest canvi serà més ràpid si les podem ajudar”, ha augurat el ministre.

Tot i que, segons Jover, “falten elements per concretar, avui donem per iniciat aquest projecte”. El Govern contribuirà a aquest procés amb una plataforma d’assessorament digital que no tindrà cap cost per a l’empresa, “per saber en quin punt es troba el teixit empresarial”. En una segona etapa, hi hauria un assessorament digital personalitzat per a cada empresa, amb una subvenció directa del 40% per les corporacions grans, el 50% per a les mitjanes i un 75% per a les petites. “Vist el teixit d’empreses que tenim al país ens sentim més còmodes donant més subvenció en percentatge a les petites empreses, perquè segurament són les que poden tenir més dificultats”, ha dit Jover, per afegir que aquests percentatges d’ajudes “són orientatius”. Finalment, en una tercera fase s’aplicarien les solucions digitals. “Des del govern contribuirem en aquesta darrera fase amb uns crèdits tous per ajudar, amb uns interessos per sota dels de mercat, a finançar els projectes”, ha dit.

El crèdit s’atorgarà en dues vegades, amb una primera partida que podria arribar a ser del 60 o el 70% del total. Segons càlculs del mateix ministre, la segona fase -de l’estudi personalitzat de cada empresa- s’hauria de poder complimentar al 2022. I també poder començar a atorgar crèdits tous durant el segon semestre de l’any vinent.

En allò que refereix a l’Administració, el crèdit servirà per desenvolupar alguns dels projectes que ja estan en marxa, com la finalització del mòdul económico financer del Govern. “Ens ha costat més d’un milió i mig d’euros, estarà acabada al 2022. Serà un canvi molt rellevant per a l’Administració per poder facilitar informació a altres institucions i a la ciutadania”, ha valorat Jover. Un altre projecte serà el de contractació pública, amb la posada en marxa de plataformes de contractació on-line que permetran tenir un seguiment més acurat del procés.