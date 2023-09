Govern trasllada als ramaders noves vies per diversificar i assegurar la continuïtat del sector

Andorra la VellaContinuar donant suport al sector ramader i trobar les millors vies d’estimulació i diversificació per a la pervivència del sector. Amb aquest doble objectiu el Govern va encomanar a l’entitat francesa Chambre d'Agriculture de l'Ariège la realització d'un estudi per analitzar la situació i explorar les opcions de millora. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, juntament amb el president de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, Philippe Lacube, han presentat els resultats de la primera fase de l’estudi al sector ramader.

"És una primera anàlisi que ens permet col·laborar amb una entitat que té un coneixement molt ambli del sector boví i que ens pot ajudar a acabar d’acompanyar de forma estratègia el sector", ha destacat Casal. El ministre també ha post en relleu que el sector primari es fomenta amb 4 pilars: tradició, reton mediambiental, turístic i producció de la carn de qualitat.

L’estudi és fruit de les trobades que la institució francesa va realitzar amb prop de 40 titulars d’explotacions ramaderes bovines al llarg del 2022. La primera fase ha estat orientada a la creació d’un observatori del sector ramader boví a partir de la recol·lecció de tot un seguit de dades socials, econòmiques i tècniques. Les primeres anàlisis posen en relleu que el sector ramader, i en concret el boví, rep un bon suport per part de l'administració pública i que actualment es disposa d’un bon sistema de producció de carn de qualitat i de proximitat a través de la societat Ramaders d’Andorra SA.

S’apunta que aquesta producció encara té marge d’increment, atenent l'afluència turística que té Andorra i el gran nombre d'establiments de restauració comercial que existeixen al país que poden contribuir de forma important a valoritzar aquesta producció de carn local. D’aquesta manera, també es posa l’accent que el sector pot augmentar la productivitat i que cal orientar els ajuts públics per incentivar-lo.

Així, també s’ha analitzat, de la mateixa manera que passa arreu, que el sector s’està envellint i que cal incentivar l’entrada de joves ramaders per mantenir-lo. Per impulsar-ho s'indica, en aquesta primera fase de l’estudi, que els joves ramaders puguin disposar d’instal·lacions més funcionals que disminueixin la càrrega de treball i més fàcils d’amortitzar, element que com ha destacat el ministre ja es comença a treballar amb el desenvolupament de la Llei per al desenvolupament i diversificació dels sectors ramader i agrícola que es va aprovar la legislatura passada.

La primera fase de l’auditoria també emplaça a estudiar la possibilitat de crear una bossa de joves agricultors que estiguin formats per poder prestar un servei de substitució puntual als ramaders en cas de malaltia, accident o d'altres tipus d'absències. Per altra banda, també l’opció de poder afavorir un ús compartit de maquinària i altres equipaments per poder racionalitzar i disminuir els costos de producció vinculats a la producció ramadera.

Finalment, l'estudi aborda també l'impacte que pot tenir el canvi climàtic sobre algunes espècies alterant, potser, les rutines pastorals havent d'avançar els períodes de transhumància durant els quals els animals pugen a pasturar a les zones de pastura o havent d'avançar i modificar les pràctiques agràries per a un millor aprofitament dels prats de dall i dels peixeders.

Tal com ha destacat Casal, un cop feta l'anàlisi de la primera fase de l’estudi ara s’obre la segona part que comptarà amb un diàleg amb les institucions (Govern i comuns) així com també el propi sector ramader a través de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra. Aquesta fase permetrà desenvolupar un programa d’actuacions concretes a curt, mitjà i llarg termini enfocades a assegurar la continuïtat i perennitat del sector, així com la seva diversificació.