Grandvalira impulsa un projecte pedagògic per donar a conèixer l'entorn natural

Andorra la VellaEls jardins d'infants de Soldeu, El Tarter i Canillo de Grandvalira compten des d'aquesta temporada amb un nou material didàctic que complementa l'oferta pedagògica de l'estació. Es tracta d'uns jocs didàctics per a nens i nenes d'entre 2 i 6 anys en els quals s'ha plasmat la riquesa natural i l'entorn de neu que envolta Grandvalira. L'objectiu del projecte és convertir les estades dels nens i nenes als jardins d'infants en experiències integradores al medi natural, amb un enfoc sostenible, a la vegada que es promouen el món dels esports de neu i el propi entorn natural d'aquests tres sectors entre els més petits.

El projecte ha estat liderat pels Serveis en Muntanya de Soldeu – El Tarter de Grandvalira i ha comptat amb la col·laboració de l'empresa andorrana Made in grid, de la pedagoga Íngrid Roman, que ha dissenyat i elaborat els jocs. En concret, s'han dissenyat 7 jocs: un trencaclosques amb dibuixos de la fauna autòctona andorrana; un joc de memory que té l'esquí com a temàtica de les seves il·lustracions; un dominó i un parxís ambientats en l'hivern amb flocs de neu i colors pastel; un encaixable amb diferents formes geomètriques, numèriques i de flocs de neu; un scrabble per formar paraules, i un joc per aprendre a reciclar amb l'ajuda d'uns contenidors de fusta i unes fitxes amb un gravat dels diferents elements a reciclar.

Per a la seva elaboració s'ha comptat amb materials respectuosos amb el medi ambient, com per exemple la fusta, que és en la seva totalitat de gestió forestal sostenible d'origen UE; el metacrilat, que es fabrica amb materials reciclats i és en sí mateix també reciclable, o les bosses per a guardar-los que estan fetes amb cotó reciclat. És un producte exclusiu de Grandvalira i només el podran obtenir aquells nens i nenes que participin als jardins d'infants mencionats.

Amb la culminació d'aquest projecte, Grandvalira dóna un pas més dins el seu programa social i de pedagogia dins els jardins d'infants on es busca, més enllà d'entretenir i divertir, ser un acompanyament en l'educació mediambiental dels més petits i fomentar el respecte i l'estima cap a l'entorn natural andorrà.