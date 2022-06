Grandvalira Resorts vol arribar als 130.000 visitants a l'estiu

CanilloGrandvalira Resorts preveu rebre fins a 130.000 visitants durant la temporada d'estiu i així incrementar un 5% el volum de clients que van accedir al domini al llarg del mateix període del 2021. Ho han informat aquest dijous durant la presentació de la temporada els responsables del domini esquiable, Juan Ramón Moreno, David Hidalgo i Xavier Salinas, qui han indicat que actualment la facturació durant l'estiu suposa un 2% de la total i que la voluntat és fer-la créixer.

Amb aquests objectius en el punt de mira, Grandvalira i Ordino Arcalís, han millorat i ampliat les seves dinàmiques fent que esdevingui "la més completa que mai hem tingut a l'estiu". Entrant al detall, Grandvalira encara la temporada amb el lema 'L'estiu sense límits', a través del qual volen posar en relleu la gran varietat d'ofertes per a tots els públics disponibles als diferents sectors de l'estació, amb activitats en plena natura acompanyades de propostes de restauració, que converteixen l'estació en un destí gastronòmic per a aquesta època de l'any. Quant al Mon(t) Magic Family Park situat a Canillo, aquest estiu estrena tres noves activitats: el QuickFlight, un salt des d'una plataforma de 7 metres situada just al costat de les plataformes de salt del BigAirBag; el Red Shark, unes bicicletes col·locades damunt d'una taula molt semblant a les de paddle surf, de manera que es pot gaudir de la sensació de pedalejar per sobre de l'aigua, i les Push Bikes, circuits de bicicletes sense pedals per a infants d'entre 3 i 5 anys.

A més, s'ofereixen tres nous packs d'entrades al parc, el Basic Pass, que inclou la pujada i baixada als remuntadors de miradors (Portella, vall d'Incles i Espiolets), el joc d'aventures Explor Games, el Fornatura, el Centre d'Observació de la Marmota de Soldeu, el Sender de les Llegendes, els circuits de Trekking i els Inflables. L'Únic Pass inclou el mateix que el Basic, però s'hi afegeixen dues baixades al Màgic Gliss, el tir amb arc, el tubbing, els cotxets a pedals, l'Acro Jump, el Big Airbag, les canoes, els caiacs, els patinets d'aigua i les Push Bikes. I l'Adrenalina Pass, creat per a majors de 14 anys, inclou el mateix que el Basic Pass més les entrades a les atraccions estrella del Mon(t) Magic: la tirolina, dues baixades al Màgic Gliss, així com les novetats del QuickFlight i RedShark. El Mon(t) Magic Family Park estarà obert ininterrompudament des del 18 de juny fins a l'11 de setembre, i a partir d'aleshores i fins al 12 d'octubre obrirà els caps de setmana i festius.

Al sector d'Encamp, el 2 de juliol obrirà el Funicamp, que arriba a una altitud de 2.502 metres des d'on es poden realitzar rutes a peu i excursions en 4x4 per descobrir paisatges d'alta muntanya i el patrimoni cultural i històric visitant l'Orri del Cubil. En referència a Grau Roig, els Grandvalira Mountain Guides (GMG) ofereixen un any més la possibilitat de conèixer l'estació recorrent els camins i rutes d'Andorra d'una forma més accessible per a tothom que a l'hivern, a banda de practicar escalada, orientació o pesca i, per als més agosarats, helitrekking: una experiència que uneix senderisme i excursió en helicòpter. També a Grau Roig donen la possibilitat de fer nit a la muntanya gràcies a l'experiència que proposa Epic Andorra a la Cabana Piolet, a 2.150 metres, entre el circ de Pessons i Colells, a peu del Pic de Montmalús, o a l'original Domo Lodge, un iglú transparent situat a 2.350 metres d'altitud que permet gaudir de la natura gràcies al seu ampli finestral. Al Pas de la Casa amb l'obertura del telecabina Pioners i el telecadira dels Isards.

Quant a l'oferta a Ordino Arcalís, des del domini han manifestat que una de les principals novetats de la temporada és la incorporació de bicicletes elèctriques amb diferents circuits a la zona de la Coma, unes rutes que contemplen diferents nivells i durades, com ara sortides de dia complet o d'altres més reduïdes. També han destacat la instal·lació d'una càmera al telecadira de Creussans amb la qual es prendran fotos amb el Llac de Creussans de fons que els visitants es podran endur de record i han recordat que la temporada d'estiu a Ordino Arcalís va començar el 4 de juny amb l'obertura, durant els caps de setmana, del telecadira de Creussans, que dona accés al Mirador Solar de Tristaina i s'allargarà fins a l'1 de novembre.